Reportan presunta fuga del Sebin del empresario Francisco Convit

29-08-25.-El empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga, fundador de Derwick Associates, protagonizó una presunta fuga del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Según reportes, Convit, conocido por su implicación en casos de corrupción, escapó de la sede de El Helicoide, generando controversia. Su detención previa, ordenada por Nicolás Maduro, ocurrió tras un altercado en un club de pádel en Caracas, donde enfrentó a un escolta del cantante Omar Enrique. Durante un allanamiento, autoridades hallaron documentos comprometedores, dinero en efectivo y claves de criptomonedas en su residencia. La noticia de su escape, difundida por el medio Monitoreamos, ha desatado especulaciones sobre las circunstancias que rodean este hecho.



Detención de Francisco Convit y Escándalo

Convit, acusado en 2018 por EE.UU. de lavar más de 1.200 millones de dólares de PDVSA, enfrenta señalamientos por fraude con contratos eléctricos. Su arresto en febrero de 2025, tras la pelea en el Venezuela Pádel Tour, marcó su segunda captura, luego de una detención temporal en Margarita en 2020. El portal Cuentas Claras Digital reportó que el SEBIN encontró pruebas incriminatorias en su vivienda, intensificando el caso. La presunta fuga de Convit, aún no confirmada oficialmente, sugiere posibles fallos en la seguridad del organismo.



Implicaciones de la Fuga de Convit

La supuesta huida de Convit plantea preguntas sobre la vigilancia en El Helicoide, un centro conocido por detenciones controversiales. Reportes de El Pitazo indican que 15 funcionarios del SEBIN fueron arrestados por extorsionar al empresario durante su reclusión. Este incidente, según Contra Poder News, refleja una lucha de poder interna en el régimen. La falta de información oficial alimenta rumores sobre si Convit negoció su salida o si hubo complicidad interna. Su historial, ligado a Derwick Associates y acusaciones internacionales, refuerza la gravedad del caso.



Repercusiones y Futuro Incierto

La fuga de Convit, de confirmarse, podría intensificar la presión internacional sobre Venezuela. Su rol en el esquema “Money Flight” lo mantiene prófugo de la justicia estadounidense. Organismos como la ONU han denunciado violaciones de derechos en centros como El Helicoide, lo que suma críticas al SEBIN. Mientras, la sociedad venezolana espera claridad sobre este caso, que evidencia las tensiones políticas y de corrupción en el país.

