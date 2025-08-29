Portada principal The Washington Post revela que envío de buques de EEUU no operarán cerca de Venezuela

En un contexto de crecientes tensiones promovidas por la administración de Donald Trump en toda la región de América Latina, el medio estadounidense, The Washington Post, reveló que los ocho buques de guerra norteamericanos desplegados en el mar Caribe, no operarán cerca de Venezuela.

Dicha información se dio a conocer luego de que un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, aclarara que las naves militares no se encuentran frente a las costas venezolanas, señala The Washington Post.

Según el vocero, las embarcaciones forman parte de una «operación antinarcóticos reforzada» y estarán dedicadas a «patrullar el Mar Caribe» para frenar el tráfico ilícito en Latinoamérica.

«Forman parte de una operación antinarcóticos reforzada para llevar a cabo misiones de interdicción de drogas en Latinoamérica» detalló el funcionario a The Washington Post.

Mientras tanto, Venezuela denunció que la presencia naval estadounidense constituye una amenaza para la estabilidad del Caribe y toda la región.

Asimismo, afirmó que la acción encubre un intento de hostigamiento hacia la población venezolana.