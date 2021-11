(VIDEOS) Rafael Uzcátegui: "El bloqueo de la candidatura de Eduardo Samán fue por presiones y exigencias del presidente Maduro"

Jueves, 11 de noviembre de 2021.- El próximo domingo 21 se celebra en Venezuela lo que se ha denominado como "las mega elecciones", donde se elegirán gobernadores de estado, miembros de las asambleas legislativas y de los consejos municipales de todo el país.



En la misma no se incluyen ni la elección del Presidente de la República ni la de los diputados miembros de la Asamblea Nacional.



Con motivo de esta elección contactamos a Rafael Uzcátegui, candidato a la Alcaldía de Caracas por la Asamblea Popular Revolucionaria, la APR, quien sustituye a Eduardo Samán, elegido inicialmente como candidato de esa fuerza y quien de forma abrupta y sin ninguna explicación fue excluido como candidato a la Alcaldía de Caracas por el Consejo Nacional Electoral, el CNE.



Aún está pendiente y sin respuesta el recurso introducido por Samán ante la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ.



Las preguntas fueron realizadas por el sociólogo César Henríquez quien escribe en Aporrea y colabora en algunas de nuestras entrevistas.



Por lo extenso de la misma la hemos dividido en dos partes que ofrecemos integralmente a aporreadores y aporreadoras.



Primera parte:



Inició Henríquez indagando cuál fue el proceso de designación de Rafael Uzcátegui como candidato de la APR para la Alcaldía de Caracas



Rafael Uzcátegui: "Eduardo Samán no fue un candidato surgido de un conciábulo o de una iniciativa de una organización, fue el candidato del PPT y del PCV en las pasadas elecciones de Alcalde.



La argucia, la madera delictiva para evitar que su nombre apareciese en el tarjetón electoral fue decir que lo habíamos propuesto fuera de los lapsos.



Cosa que es incierta porque Samán fue inscrito por el Movimiento Electoral del Pueblo por Gilberto Prieto y es él el que desiste de la candidatura de Samán por presiones y exigencias del presidente Maduro.



Tras de esto siempre ha estado la mano y la decisión del presidente Maduro y de Delcy Rodríguez que ha sido una especie de, la ejecutora de las decisiones, no solamente de las decisiones de que no sea candidato o impedir que su nombre aparezca en el tarjetón electoral, como en las elecciones pasadas, sino de impedir que los medios públicos y privados hubiesen entrevistado a Samán, como no lo han hecho conmigo.



Entonces es una decisión de Miraflores, es una decisión del presidente Maduro.



La guerra es con la izquierda, la guerra no es con la derecha.



Los candidatos de la derecha aún estando enjuiciados, aún estando condenados, aún estando sentenciados fueron absueltos, ya sea en México, en las conversaciones de México con un justicia supranacional, porque ni siquiera fue decidida en Venezuela, fue decidida afuera con espectadores, países espectadores, países facilitadores y países garantes desde la Unión Europea, con el caso de Noruega hasta el visto bueno de la cancillería mexicana.



Rafael Uzcátegui comenzó su militancia política a los doce años, en el año 1959.



Ahora tengo la responsabilidad de ser candidato a Alcalde de nueve organizaciones, que conforman la Alternativa Popular Revolucionaria, la APR y por supuesto en la tarjeta del partido comunista, la tarjeta del gallo, porque esa fue la única tarjeta que ha sobrevivido.



La derecha extrema, la derecha decente o cualquiera de la derechas tiene garantizada su participación electoral porque el presidente Maduro se la garantiza.



Venezuela está sumergida en una de sus más severas crisis, solamente comparable con el proceso de la guerra de independencia y la guerra federal, con el agravante que hoy los poderes del mundo se ciernen, se centran y están por encima de Venezuela.



Hay una mesa supranacional…es un proceso en el cual se ha paseado por distintos países, hay reuniones abiertas, hay reuniones cerradas, hay oficiosas, hay oficiales y hay un plenipotenciario, en este caso el plenipotenciario es el presidente de un poder, el poder legislativo, el poder de la Asamblea Nacional que es la vocería y la presencia oficial de Estado, que, del estado venezolano en la figura de Jorge Rodríguez, el cual inmediatamente que aprueba algo, regresa, convoca la Asamblea y la Asamblea Nacional la respalda.



El presidente Maduro cedió ante los poderes fácticos del mundo y cedió ante la derecha y hoy ha asumido la iniciativa de los llamados acuerdos de Santa Fé, los llamados acuerdos del viejo ALCA, los acuerdos del neoliberalismo.



Hoy se está implementando el ALCA por debajo de la mesa, Chávez, Kirchner, deben estar estremecidos en sus tumbas por lo que ha venido ocurriendo, es el retroceso total, en medio de un grupo que se identifica como burguesía revolucionaria que no son otra cosa que nuevos ricos que quieren ser burguesía y se colocan el rótulo de revolucionarios".



César Henríquez: ¿Por qué el gobierno, el presidente Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, la plana mayor del Partido Socialista Unido de Venezuela le temen tanto a la izquierda!?



R.U: Porque se han hecho ricos, cambiaron, el ser social determina la conciencia, ese es un axioma de Marx y de Engel, un axioma del Manifiesto Comunista.



Ese es el espíritu, propósito y razón de todo lo que significa la valoración que llevó en la 1era y 2da Internacional al promover todo el pensamiento marxista.



La palabra socialismo, hoy, es una palabra desterrada del lenguaje electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los candidatos, ¿ tú has visto a la almiranta Carmen Meléndez hablar del socialismo?"







Prosigue Rafael Uzcátegui: "El legado de Chávez es el legado subversivo que acosa a los nuevos ricos, que acosa a la burguesía revolucionaria.Ser chavista y defender el legado de Chávez te convierte a ti en subversivo, hay corrientes subversivas a lo interno del PSUV.Pero existe un Robespierre neoliberal que es precisamente Jorge Rodríguez y la directiva que lo acompaña, la cual está dispuesta a quitarle la cabeza a quien sea para impedir una voz disidente.El poder se ha transformado en un conjunto de familias.En la Asamblea Nacional la vida del pasillo es más rica que la vida de la Asamblea.Hay una especie de reclamo en las bases y en la militancia del PSUV, que no solamente se expresa ahí, se expresa en los poderes públicos, se expresa en los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se expresa en los rectores, se expresa en la Defensoría del Pueblo, se expresa en la Fiscalía, se expresa en todas las instancias del Estado".Recalcó Uzcátegui, un pasaje histórico por los eventos del año 1958 y la actuación de la Junta Patriótica y los estudiantes y los obreros en la caída del general Marcos Pérez Jimenez."El pacto, de hoy en día, es el pacto del DF, es el pacto chilango.Hay un pacto, hay un acuerdo, y ese pacto ha sido aceptado.Hay una coalición de gobierno, esa coalición de gobierno ¿dónde se expresa? se pregunta Rafael Uzcátegui y responde: es el pacto del Consejo Nacional Electoral, el reparto del Consejo Nacional Electoral, no es cualquier cosa.Cada zafra electoral es de una altísima inversión económica.Hay un pacto en el Tribunal Supremo de Justicia, hay magistrados que responden a la oposición.Hay un acuerdo andando, hay un pacto en la Asamblea Nacional.En Caracas se va a decidir que la izquierda venezolana, que la izquierda caraqueña, la izquierda de esta Caracas que es la Caracas nuestra, la Caracas que hemos vivido, que hemos padecido va a decidir quien es el próximo Alcalde de Caracas.La Alcaldía de Caracas es la joya de la corona.Yo le invitaría a los caraqueños, a las caraqueñas que derroten a los delincuentes de la historia, todos saben aquí quienes cometen los actos de delincuencia electoral, que los derroten votando masivamente.Por es que yo llamo a mis camaradas, a mis compañeros, a mis compatriotas, a mis amigos de la izquierda venezolana que asuman con decición y valentía la derrota del puntofijismo neoliberal, que derroten a los acuerdos chilangos, a los acuerdos mexicanos,que derroten a ese proyecto neoliberal de las zonas económicas que liquida toda la expresión jurídica de la Constitución, que reafirme el legado de Chávez, que reafirme el camino que cada día se hace mas subversivo, que es el pensamiento de Chávez.Yo pido, pido, ese soy yo.Y me comprometo desde ya, mi primer acto administrativo, mi primer acto administrativo será nombrar a Eduardo Samán director general de la Alcaldía de Caracas.La Dirección General de la Alcaldía de Caracas surgirá del voto popular, será la decisión popular, Samán llegará a ser director por decisión popular".Para votar por Rafael Uzcátegui deben utilizar la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, la del gallito, la del PCV.