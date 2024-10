(VIDEO) Desde el PCV insisten en que hay que abrir las cajas y contar los votos

Maribell Díaz, dirigente del PCV Credito: TP

30-10-24.-A tres meses de las elecciones presidenciales, los venezolanos no cuentan con los resultados desagregados por mesa y centro de votación, recordó este lunes el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en una declaración de prensa.



«Lamentablemente, la resolución a esta exigencia fue la sentencia 031 del 22 de agoto de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló el resultado presentado por el rector Elvis Amoroso, sin la presentación de las actas», dijo la dirigente Maribell Díaz.



La integrante del Buró Político del PCV precisó que esta sentencia, así como la posteriormente emitida por la Sala Constitucional son desconocidas para el país pues apenas se leyó ante medios de comunicación la dispositiva final.



«Los venezolanos y los actores políticos no tiene posibilidad de leer de forma íntegra qué solicitó el candidato Nicolás Maduro y lo que argumentó la Sala Electoral para avalar su reelección», explicó Díaz.



«Desde el PCV insistimos en que hay que abrir las cajas y contar los votos;hay que mostrarle al país y al mundo de manera transparente esos resultados para generar la confianza que demandan los venezolanos», afirmó la dirigente.



Díaz razonó que no es posible impugnar resultados si no se conocen: «un resultado general no permite establecer cuáles son las inconsistencias, si es que las hay».



«Este país tiene derecho a saber cuáles son los resultados mesa por mesa, centro por centro», subrayó.



Continúan las detenciones arbitrarias



El PCV reiteró la denuncia de «recrudecimiento de la represión» tras las elecciones presidenciales en referencia a la detención arbitraria de la activista comunitaria Omaira Salazar en el estado Bolívar y el periodista Nelin Escalante en el estado Miranda.



«El periodismo se está convirtiendo en una profesión muy riesgosa en el país», dijo Díaz al recordar que durante la campaña y luego de los comicios electorales se han detenido al menos a 15 trabajadores de la prensa.



«Estas detenciones se caracterizan por violar el derecho al debido proceso; sin que los familiares sepan dónde están los detenidos y sin la posibilidad de tener defensores privados», detalló.



«Pedimos libertad plena para los jóvenes y menores de edad detenidos; así como para los periodistas y trabajadores encarcelados; y nos solidarizamos con sus familiares ─que han echado el miedo al hombro─ y han salido al frente a denunciar las injusticias», afirmó Díaz.

