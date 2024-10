Colombia no reconocerá resultados en Venezuela si no presentan actas antes de investidura

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo Credito: Web

31-10-24.-El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reiteró este miércoles que su país no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela si no son presentadas las actas antes del 10 de enero de 2025, cuando culmina el actual periodo presidencial de Nicolás Maduro.



«La postura del Gobierno Nacional sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025», expresó Murillo en un mensaje publicado en la red social X.



Agregó: «De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente (Gustavo Petro), Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados«, en referencia a los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.



Los gobiernos de Colombia y Brasil han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la cuestionada victoria de Maduro.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 353 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)