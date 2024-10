EEUU: Actor y ex-gobernador de California Arnold Schwarzenegger dice que respalda y votará por Kamala Harris

En una publicación en las redes sociales el miércoles.

Arnold Schwarzenegger calificó a Donald Trump de "antiestadounidense".

"Siempre seré estadounidense antes de ser republicano", escribió Schwarzenegger. "Por eso, esta semana votaré por Kamala Harris y Tim Walz".

31 de octurbre de 2024.-Arnold Schwarzenegger, quien comenzó en el culturismo antes de convertirse en una estrella y político de Hollywood, ha sido un crítico abierto de Trump durante años; el exgobernador expresó su desacuerdo en una entrevista de 2018 con POLITICO. La decisión de Schwarzenegger de respaldar a Harris es su segundo respaldo a un candidato presidencial desde que dejó el cargo en 2011, luego de su respaldo en 2016 al exgobernador de Ohio John Kasich en las primarias presidenciales republicanas de ese año, informó Politico.com

La estrella de "Terminator" reconoció que "realmente no hace respaldos", pero entiende que la gente quiere saber de él porque es a la vez una celebridad y un exgobernador republicano.

"No me da vergüenza compartir mis puntos de vista, pero odio la política y no confío en la mayoría de los políticos", escribió. "Mi tiempo como gobernador me enseñó a amar las políticas e ignorarlas".

Mientras era gobernador, Schwarzenegger fue un firme defensor de invertir en herramientas para frenar el cambio climático, crear la Iniciativa Climática Schwarzenegger y trabajar para aprobar la Ley de Soluciones al Calentamiento Global.

"Esa es la política. Requiere trabajar con la otra parte, no insultarlos para ganar las próximas elecciones, y sé que no es atractivo para la mayoría de la gente, pero me encanta cuando puedo ayudar a mejorar la vida de las personas con políticas", escribió Schwarzenegger.

"Rechazar los resultados de una elección es lo más antiestadounidense posible", añadió. "Para alguien como yo, que habla con gente de todo el mundo y todavía sabe que Estados Unidos es la ciudad brillante sobre una colina, llamar a Estados Unidos un bote de basura para el mundo es tan antipatriótico que me pone furioso".

En una entrevista de 2023 con POLITICO, la estrella de cine convertida en política no estaba muy entusiasmada con la posibilidad de una revancha entre Biden y Trump. "Necesitamos sangre nueva", dijo en ese momento. "Siempre digo que necesitamos una nueva generación de líderes".

Aunque señaló en su respaldo que todavía "no le agrada ninguno de los partidos en este momento", enfatizó que Harris es el único candidato en el que confía para respetar su voto.

"[Trump] dividirá, insultará, encontrará nuevas formas de ser más antiestadounidense de lo que ya ha sido, y nosotros, el pueblo, no obtendremos nada más que más ira", escribió Schwarzenegger. "Esa es razón suficiente para compartir mi voto con todos ustedes".