Descubren una antigua ciudad maya oculta en la selva de México

Imagen muestra lo que arqueólogos en México dicen que es una ciudad maya perdida recién descubierta, a la que llamaron Valeriana, escondida en lo profundo de la selva del sur de Campeche, en México

30 de octubre de 2024.- Una enorme ciudad maya ha sido descubierta siglos después de que desapareciera debajo de la selva en México. Los investigadores la llamaron "Valeriana" y permitirá, según expertos, entender mejor la cultura de esta civilización, ya que habría más asentamientos mayas prehispánicos de los que se pensaba.



Según los primeros datos, en esta ciudad vivían entre 30.000 y 50.000 personas durante su apogeo entre el 750 y el 840 de nuestra era.



El arqueólogo del Centro de Estudios Mayas en México, Pablo Mumary, explicó a Radio Francia Internacional que la zona donde fue descubierta esta urbe no había sido muy explorada, ya que es de "difícil acceso".



Se trata de una mega urbe con 6.764 edificios de varios tamaños, conectados por amplios caminos.



Hay dos templos en forma de pirámides, una cancha para juegos de pelota, así como zonas agrícolas.



"Parece que hay zonas como amuralladas, con pequeños repechos, como protecciones o construcciones defensivas", precisó el experto, quien indicó que esto podría revelar contextos históricos determinados en esta área, como enfrentamientos, si bien habrá que investigar más al respecto.



El descubrimiento lo realizaron investigadores de la Universidad de Tulane en Estados Unidos gracias a la tecnología Lidar, que gracias a puntos láser sobre el terreno permite reconocer "desde casa" las estructuras ocultas bajo la vegetación.



No obstante, Mumary señaló que es necesario "bajar al campo" para trabajar en lo descubierto y ver si puede haber puede monumentos in situ, como estelas o altares.



El hallazgo de este complejo oculto bajo la selva del estado de Campeche, en la península de Yucatán, permitirá a los arqueólogos entender mejor la cultura maya y el tipo de interacción que tenían las ciudades precolombinas.