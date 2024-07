(VIDEO) Desde el 2018 intento que me saquen de Cipol, dijo Luis Zapata

Sábado, 27 de julio de 2024.- Luis Zapata del PPT-APR declaró frente al Ministerio Público en la demostración que se hizo el martes 23, en solidaridad al dirigente obrero de Ciudad Guayana Jean Mendoza ante el intento de su criminalización y someterlo a juicio aplicándole la Ley contra El Odio, sobre la situación en que se encuentra el mismo, ya que él también está criminalizado.



Desde el 2018, expresó Zapata, valientemente defendimos unos comuneros que criminalizaron en el estado Barinas, comuneros, que ese caso, valga la redundancia, ya ese caso está cerrado.



Hay cosa juzgada, hay sobreseimiento de la causa, pero por retalición política el gobierno, el gobierno decidió dejarme metido a mi en Cipol, yo aparezco en Cipol, no aparece delito, no aparece tribunal pero si aparece la causa de los comuneros.



Yo el año pasado acudí al Tribunal III de Control del estado Barinas paa decirle a la jueza que me sacara de Cipol.



Cipol es un sistema interno de la policía, del sistema de justicia venezolano donde registran a las personas que están solicitadas.



En ese mismo sistema Cipol no aparece delito, o sea, no aparece delito ahí se ve el vulgar retaliación política a mi persona



Bueno, yo tengo una lucha personal desde el 2018 tratando que me saquen de Cipol.



No quieren excluirme de Cipol ¿por qué? porque quieren silenciarme, quieren impedir que yo siga trasladándome a distintos lugares del país y también no puedo salir del país, además de todo eso.

Yo fui el año pasado, vuelvo y repito, a pedir el extenso estensivo de la cosa juzgada, al Tribunal III de Control, la jueza dijo, la jueza dijo que ella no podía hacer eso sin una orden política.



Evidentemente, eso es, como siempre ocurre en este país donde la orden la da desde Miraflores para silenciar a los dirigentes que están defendiendo los derechos del pueblo y de los trabajadores.





