Maduro tras veto de los Brics: “La traición vino de un bolsonarista”

29-10-24.-El presidente Nicolás Maduro habló este lunes del veto a Venezuela en los Brics, asegurando que el país contaba con el apoyo de los socios, pero antes de finalizar la jornada, el funcionario Eduardo Paes Saboia, de Brasil, decidió aplicar el veto.



“La traición vino de un bolsonarista, un fascista (…) de oscuro y triste pasado bolsonarista, cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad”, aseveró Maduro en su programa Con Maduro+.



En ese sentido, citó las presuntas palabras de Paes Saboia: “Dijo ‘Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra’ y ejerció un poder de veto absolutamente inexplicable y negado a los principios constitucionales de Brasil, de Celac, de Unasur y de los principios que ha defendido el presidente Lula durante años”.



Sobre la posición del dignatario brasileño, Maduro aseveró que hay que esperar a su pronunciamiento, aunque insistió en destacar que Venezuela “no depende de nadie”.



“Una estupidez pensar, que pueden vetar el derecho a Venezuela de pertenecer al nuevo mundo, a ser libres, a ser soberana, a construir sus lazos. Y eso existe y no empezó ayer, empezó hace muchos años. Por eso que yo dije nosotros pertenecemos a los Brics desde hace 200 años, porque a nosotros no nos regaló la independencia nadie, en este mundo la independencia más bregada en la historia de la humanidad fue en Venezuela, fueron los ejércitos libertadores de Sudamérica, así que nosotros estamos acostumbrados es a la lucha permanente a la batalla permanente”, apuntó.

