Evo Morales responsabiliza al presidente Arce de cualquier tipo de violencia en Bolivia

El expresidente Morales señaló que en su último mensaje, el presidente Luis Arce no hizo referencia al atentado del pasado fin de semana en su contra.



El expresidente de Bolivia, Evo Morales responsabilizó el miércoles al mandatario Luis Arce de los hechos o incidentes que se produzcan durante la movilización de las fuerzas de seguridad para levantar los bloqueos de caminos.



“En lugar de llamar a un diálogo para resolver el conflicto, que comenzó mucho antes de la Marcha para Salvar Bolivia, Arce lanza amenazas contra el pueblo movilizado. Cualquier acto de violencia será de su entera responsabilidad. Solo el diálogo sincero resolverá los graves problemas que tiene en la actualidad el país” expresa el mensaje de Evo Morales en su cuenta de la plataforma X.





Morales señaló que en su último mensaje a los bolivianos, el presidente Arce no hizo referencia al atentado del pasado fin de semana en su contra.“En su reciente mensaje, Luis Arce no dice una palabra del intento de asesinato ordenado por su ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Como expresidente sé que, si quien preside el Estado, no desautoriza a su ministro es porque estaba en conocimiento y de acuerdo con sus acciones”, escribió Morales.Horas antes de los mensajes del expresidente Morales, Luis Arce exigió la suspensión inmediata de los bloqueos de carreteras, que ya llevan 17 días consecutivos, y son promovidos por movimientos sociales y organizaciones afines a Evo Morales.Luis Arce recordó que, previo al inicio de los bloqueos de caminos, su Gobierno solicitó un diálogo para evitar el desabastecimiento y pérdidas económicas. En ese sentido, calificó al bloqueo de caminos de antidemocrático y criminal.“No puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas”, consideró.Las organizaciones y movimientos sociales que promueven el bloqueo de caminos exigen a Luis Arce un acortamiento del mandato presidencial, garantías para la disponibilidad libre de divisas, apoyo del sistema financiero a los prestatarios del país, así como la transparencia sobre la situación de las reservas internacionales.También insisten en que el Gobierno respete y reconozca al Congreso del MAS-IPSP que tuvo lugar en Cochabamba, y se respete la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y otros órganos del Estado.