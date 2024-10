Efemérides del 31 de octubre: Nacimiento de Alí Primera - Día de las Ciudades – Día del Ahorro

Día Mundial del Ahorro . Día Mundial del Ahorro. Esta efeméride se conmemora desde 1924, año en el que tuvo lugar, en la ciudad de Milán, el Primer Congreso del Ahorro (internacional), para considerar asuntos sobre la organización y legislación de las cajas de ahorro. Se creó el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y se adoptó instituyó el 31 de octubre como el Día Mundial del Ahorro coincidiendo con el congreso. El ahorro es una actividad necesaria tanto para las finanzas de los países como para la economía familiar. Lo es para poder contar con más recursos a mediano y largo plazo, para usarlos en emergencias, para alcanzar objetivos futuros (adquisición de bienes) o como legado para nuestros hijos o para las venideras generaciones de un país. Educar en el ahorro, dar facilidades y seguridad para practicarlo e inculcar los hábitos pertinentes, es fundamental para las naciones, para las familias y para cada uno de los individuos. Pero, además, en el mundo finito en que vivimos, con recursos limitados y vulnerable ante el derroche y a las consecuencias del sobreconsumo, el ahorro es imprescindible para la conservación del planeta y la preservación de la especie humana. El ahorro es trabajo acumulado, para su disfrute posterior, como las prestaciones de los trabajadores; pero lo malo es que poderes derrochadores nos lo arrebaten, por lo que hay que estar vigilantes como sociedad y defender el ahorro, así como su inversión positiva. Claro que, para que sea posible el ahorro, hay que tener al menos pequeños excedentes; lo que no es posible con salarios equivalentes a "cero" en términos de porcentaje de cobertura de la canasta básica, e incluso de la alimentaria (apenas comer) como sucede en Venezuela, donde desde hace años los salarios distan muchísimo de cumplir con las disposiciones constitucionales para el salario mínimo (Art. 91 CRBV). Bajo estas condiciones no hay ahorro: se sobrevive y se malvive.

Día Mundial de las Ciudades . Fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2014, cuando ONU Hábitat lanzó una iniciativa llamada Octubre Urbano, para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, Día Mundial de la Ciudades, aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábitat III. Se busca que las ciudades sean un hábitat sostenible, que sean inclusivas y seguras. También se apunta a la cooperación entre países para la planificación urbana, y para que las ciudades sean espacios en los que se genere empleo y riqueza en el sentido productivo, para fomentar la integración de las manifestaciones sociales y culturales diversas, para que sea posible la vida armónica en común. Se toma en cuenta la capacidad de las ciudades para prepararse y tener capacidad de enfrentar los desastres naturales que en estos tiempos las vienen afectando, por ejemplo, con el cambio climático y que se agilice el intercambio solidario internacional. Esto ha cobrado mayor importancia con la experiencia de la pandemia de Covid-19, que requiere de la cooperación entre los núcleos urbanos más que nunca. Toca igualmente al tema de la pobreza y su reducción, el reemplazo de asentamientos informales por otros que cuenten con garantía de los servicios básicos e infraestructuras adecuadas, salud, educación, medios efectivos de transporte, áreas recreativas, oportunidades para el arte y el deporte, y todo lo que se requiere para el desarrollo humano y social pleno. No nos limitemos a repetir lo que dicen y convienen los estados en la ONU, y por ello también expresemos y compartamos nuestras visiones, porque en todo esto es muy importante el empoderamiento genuino de las comunidades locales, en el marco de una verdadera (y no sólo aparente) participación democrática y protagónica, contraloría social y gobernanza comunal. Por ello, los poderes públicos tienen la obligación de consultar a la gente que habita en las ciudades, agrupadas en sus organizaciones democráticamente constituidas, incorporarlas en la planificación, levantar proyectos participativos y otorgar los recursos presupuestarios a estas comunidades para que puedan mejorar la vida presente y la de las generaciones futuras.

Día de Halloween , fecha que tambiérn es conocida como la de la "Noche de Brujas" o "Noche de Víspera de Difuntos". Con origen atribuido a las antiguas costumbres célticas, se ha mundializado en los últimos años, fundamentalmente impulsada por el comercio y por los grandes medios, generando un consumo de disfraces de "terror" y festejos que incluso han desplazado a las fiestas tradicionales e identitarias de los pueblos. Buenos millones se llevan los promotores del negocio a la vez que se implantan artificialmente costumbres que borran otras fechas importantes de la conciencia social. Está muy bien divertirse, lo malo es ser manipulados, perder la identidad y el sentido de las cosas. No está de más comentar que producto de la masificación de la celebración de Haloween se producen hechos lamentables como el reciente tumulto de gente que provocó la muerte de decenas de personas en Corea del Sur, atropelladas por una estampida de la multitud. O el forzado desalojo que tuvo que practicar la policía en una discoteca desbordada y con gente desmayada por el calor y la asfixia (la noche anterior) en la ciudad española de Sevilla. Por supuesto, siempre hay gente que sabe aprovechar las oportunidades de un sano disfrute.

En 1794, el físico británico John Dalton descubre la deficiencia visual de ceguera de los colores, que recibiría el nombre de daltonismo y que él mismo padecía . Es un defecto de origen genético que consiste en la imposibilidad de distinguir los colores (discromatopsia). John Dalton fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Entre sus aportes destacan el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a sentar las bases de la química moderna. La discromatopsia o daltonismo genera dificultades perceptuales al afectar la discriminación entre colores, como por ejemplo el rojo y el verde u otros, por lo que incide en tareas como la conducción de vehículos y otros desempeños que exigen distinciones visuales del color y ciertas características de las imágenes. En un ensayo que presentó describió por primera vez un defecto visual que padecía, y que fue un hallazgo accidental mientras estudiaba flores y se percató de lo que no podía distinguir (un día como hoy).

Nace Alí Primera (1941), querido cantautor popular venezolano, vocero-cantor de sus luchas, sentimientos y anhelos. Fue un músico, cantante, compositor, poeta, activista político y militante comunista venezolano; Ely Rafaél Primera Rosell, también conocido como "El Cantor del Pueblo Venezolano". Durante su estancia en la Universidad (UCV) comenzó su actividad política con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y se fue dedicando cada vez más al canto y la composición de canciones en el marco de la música tradicional venezolana y de comprometido contenido social o de protesta. Entre sus primeras canciones: Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en un Festival de Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967. A partir de ahí se proyectó como un referente del movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana. Alí Primera "no se andaba con vainas" y no se dejaba utilizar como relleno musical para las campañas electorales sino que le imprimía a su participación su propio sello político, intercalando algunos discursos y mensajes entre sus canciones. Un candidato de la vieja izquierda, luego pasado a la derecha, comentó delante de él en un evento público, que Alí mejor se dedicara a cantar y que dejara para otros los discursos políticos (contenido aproximado), lo que enfureció al cantautor militante e hizo que reventara su instrumento en la tarima y se fuera del evento: un ejercicio de dignidad. La Revolución Bolivariana del Siglo XXI le tomó como su emblema en su etapa más genuina (con Alí ya fallecido) y sus canciones se difundieron más que nunca; pero conociendo su talante, quizás hoy volvería a romper el cuatro o la guitarra frente a los actuales comportamientos políticos. Aunque como suele suceder en la historia hay quienes se apropian de su imagen y de sus canciones mientras pisotean los principios, valores y creencias que él defendió. Falleció en un accidente en febrero de 1985. Aquí algunas de sus mejores canciones.