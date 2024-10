Restricción de algunos vuelos internacionales podría extenderse hasta el 25 de diciembre, según Avavit

Credito: Web

31-10-24.-Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), informó sobre la situación actual de los vuelos internacionales desde y hacia Venezuela, especialmente en relación con Chile, Panamá, República Dominicana y Perú que no existe un NOTAM oficial que confirme la continuación de la suspensión, pero la información disponible sugiere que la restricción podría extenderse hasta el 25 de diciembre.



Desde el 25 de octubre, se había generado la expectativa de que las restricciones de vuelos hacia Chile habían sido levantadas. Sin embargo, Herrera aclaró que la situación no es tan clara como parece.



«Actualmente, no hay disponibilidad de vuelos hacia Chile en el sistema», puntualizó la presidenta de Avavit, sumando que esto genera incertidumbre entre los viajeros



En cuanto a los vuelos hacia Panamá y República Dominicana, Herrera destacó que las revisiones se realizan mensualmente y que, aunque se espera que se levanten las restricciones, el proceso no es inmediato.



Las autoridades aeronáuticas de estos países deben llegar a un acuerdo con las autoridades venezolanas y podría llevar tiempo.



Herrera informó que se estima que la afectación está alrededor de 96 vuelos semanales, lo que representa aproximadamente 1.600 pasajeros impactados cada semana. A pesar de esto, ha habido un incremento en las frecuencias de vuelos hacia destinos permitidos como Bogotá y Curazao.



En relación con los precios de los boletos aéreos, Herrera mencionó que la demanda ha aumentado, lo que ha llevado a un incremento en los precios, especialmente para los destinos afectados. Sin embargo, no se puede establecer un porcentaje exacto de aumento, ya que los precios varían según la disponibilidad y la demanda.

