Felipe Mujica (MAS): No se puede “pasar la página” porque hay dudas sobre el proceso electoral

Felipe Mujica, preesidente del MAS Credito: Web

30-10-24.-Con el objetivo de recuperar el sano ejercicio político en Venezuela, el secretario general del MAS, Felipe Mujica, señaló este lunes que en el marco de la discusión sobre la reforma de las leyes electorales, el parlamento debe dedicar un párrafo importante al reconocimiento de la alternabilidad en el poder como un componente decisivo de la democracia.



“Sin alternancia en el poder, sin que la gente escoja a quien desea que gobierne y sin el reconocimiento de otros factores que pueden formar parte en la toma de decisiones, es imposible concebir una democracia”.



El dirigente político reiteró que a través del sufragio, el ciudadano puede votar “por quién le dé la gana”, de manera que el que ganó se dedique a gobernar, y el que perdió, que se prepare para otra oportunidad electoral, tal como ocurre en otros países democráticos y como lo fue en Venezuela.



“Desde que se aplicó la palabreja ‘No volverán’, no ha habido forma ni manera de que la alternabilidad política se dé sin mayores conflictos”.



A tales efectos, Mujica citó los procesos electorales que se celebraron este domingo en Chile, Uruguay y Brasil, donde se resolvió de manera amplia y democrática el nivel de confrontación y las diferencias entre las partes en pro de la convivencia, permitiendo el eficaz funcionamiento de la alternabilidad.



Recordó también las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015, donde el gobierno del presidente Maduro obtuvo una minoría y decidió anular la votación de los diputados del estado Amazonas, para evitar que la oposición tuviese los dos tercios, es decir, la mayoría calificada como en realidad sucedió.



“No sabemos lo que va a ocurrir en Venezuela porque el CNE aún no ha publicado los resultados del 28-J ni ha acatado la sentencia de la Sala Electoral del TSJ. Y muchos países no saben qué decisión tomar con respecto a Venezuela”.



En torno a la cumbre de los Brics, realizada en la ciudad de Kasan, Rusia, el secretario de la tolda naranja aseguró que el gobierno venezolano no pudo conseguir su objetivo de formar parte de este grupo, debido a las sombras que recaen sobre los resultados de la pasada elección presidencial.



Al hacer alusión a la frase “pasar la página”, Mujica se preguntó si es pasar la página hacia adelante o hacia atrás.



“Eso de pasar la página no puede aplicarse como alternativa porque tenemos sobradas dudas sobre el resultado electoral”.



Indicó que el conflicto político debe asumirse para buscarle una salida pacífica, constitucional y que sea construida por todos los venezolanos, con la finalidad de que el país encuentre mejores condiciones a partir del próximo 10 de enero y no termine en el peor de los caminos.



En otro orden de ideas, Mujica rechazó la detención del periodista Nelín Escalante por emitir una opinión económica sobre el diferencial cambiario y sus consecuencias. “Dio una información donde cualquier persona que sale a la calle a comprar un producto se da cuenta de que la brecha entre el bolívar y el dólar aumenta el costo de vida”.



En relación con el fallecimiento del dirigente político de Voluntad Popular, Edwin Santos y las distintas versiones que manejan los familiares, el gobierno y el partido, Mujica advirtió que este suceso no es nada nuevo en nuestro país. Solicitó una investigación para esclarecer los hechos.



“Recordemos los casos de Fabricio Ojeda y Alberto Lovera, en los cuales se dijo que murieron de una manera, pero ocurrieron de otra. Y más reciente, Fernando Albán”.



El dirigente hizo un llamado al gobierno nacional para que resuelva la situación de los 1.800 venezolanos que continúan detenidos por razones políticas. También, sobre el dirigente Richard Granadillo, concejal del MAS en el municipio Palo Negro del estado Aragua, de quien no se tiene información.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 684 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2024/10/29/mas-no-se-puede-pasar-la-pagina-porque-hay-dudas-sobre-el-proceso-electoral/)