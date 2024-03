(VIDEO) La nueva fuerza política EPA protesta frente al CNE por los derechos electorales y la defensa de los trabajadores

Viernes, 15 de marzo de 2024.- El miércoles trece, en las primeras horas de la tarde, en el lado este de la plaza Caracas, ubicada en el centro de la capital, el Encuentro Popular Alternativo (EPA) se agrupó, en un acto de protesta, casi al frente de la entrada principal del Consejo Nacional Electoral, el CNE.



Diferentes voceros hicieron uso de la palabra y una comisión del EPA hizo entrega de una comunicación escrita a los miembros del directorio del CNE.



En este primer video presentamos a aporreadores y aporreadoras parte de la intervención del diputado Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, el PCV que forma parte del Encuentro Popular Alternativo:



"Con las trabajadoras, con los trabajadores a luchar por los derechos políticos, sociales, legales,intelectuales que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, en alianza con el gran capital, en alianza con los sectores burgueses de la oposición y la burguesía llamada revolucionaria por el gobierno de Miraflores, en un pacto de élites viene aplicando una política.



Y el Encuentro Popular Alternativo, EPA, se propone continuar enfrentando, porque no es nada más por enfrentar, es que las organizaciones que integran el Encuentro Popular Alternativo: el Partido Socialismo y Libertad, el partido PPT-APR, el Partido Comunista de Venezuela, el PCV XVI Congreso, el Movimiento Popular Alternativo y Marea Socialista que integramos el Encuentro Popular Alternativo, no es que ahora vamos a empezar a luchar, no.



Lo que damos es un salto cualitativo, de construir una fuerza conjunta para dar mejores peleas, para elevar los combates de los trabajadores y el pueblo venezolano, para seguir fortaleciendo las luchas de los trabajadores, de las luchas de las trabajadoras, los campesinos, las campesinas, las comunidades, los sectores juveniles, estudiantiles de todo el pueblo frente a la política al servicio del capital que admite el gobierno del presidente Nicolás Maduro.



De eso se trata, no es solamente lo electoral...lo que estamos construyendo va más allá de lo electoral, tiene que ver con un esfuerzo que trasciende el hecho electoral, para convertirse en fuerza capaz de disputar el poder a las clases dominantes, al gran capital, a los sectores burgueses que están en el gobierno y que están en la oposición, a la derecha del gobierno de Miraflores y también los de la derecha que están en la oposición.



A eso le invitamos, a construir una nueva fuerza democrática, popular, unitaria, combativa, movilizada, que se convierta en alternativa".





