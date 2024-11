A Elon Musk se le podría revocar la ciudadanía estadounidense si mintió en los formularios de inmigración

El hombre más rico del mundo parece haber trabajado en Estados Unidos sin autorización. Según los expertos, si lo hiciera y mintiera al respecto como parte del proceso migratorio, podría ser desnaturalizado.

31 de octubre de 2024.-A Elon Musk se le podría revocar su ciudadanía estadounidense y quedar expuesto a un proceso penal si mintiera al gobierno como parte del proceso de inmigración, según expertos legales, informó Wired.com.

Musk, que nació y creció en Sudáfrica y luego emigró a Canadá antes de finalmente establecerse en Estados Unidos y convertirse en ciudadano, ha gastado más de 100 millones de dólares para apoyar a Donald Trump y su campaña presidencial nativista, y ha demonizado personalmente a los inmigrantes. Un análisis reciente de Bloomberg encontró, por ejemplo, que Musk ha publicado alrededor de 1.300 veces en X este año sobre inmigración y fraude electoral. Muchas de esas publicaciones promueven la teoría de la conspiración del "gran reemplazo", que sostiene falsamente que los demócratas buscan reemplazar a los votantes blancos con inmigrantes no autorizados cuyos votos controlan, y describe a los inmigrantes como peligrosos infractores de la ley.

Sin embargo, a principios de esta semana, The Washington Post informó que el propio Musk era un inmigrante que aparentemente había violado la ley. En la década de 1990, trabajó ilegalmente en Estados Unidos, según el Post, que citó "antiguos socios comerciales, registros judiciales y documentos de la empresa".

En 1995, según el Post, Musk fue admitido en la escuela de posgrado de Stanford, pero no se inscribió en clases, sino que trabajó en una startup de servicios en línea que eventualmente se conocería como Zip2. (Stanford no respondió a las solicitudes de comentarios.) En 1996, informó el Post, los inversores supeditaron un acuerdo de financiación a que Musk y su hermano Kimbal, quien había declarado que los hermanos eran "inmigrantes ilegales", obtuvieran autorización para trabajar en los EEUU. dentro de los 45 días. "Su estatus migratorio no era el que debería ser para ellos estar empleados legalmente dirigiendo una empresa en los EEUU.", dijo al Post Derek Proudian, miembro de la junta directiva de Zip2.

Musk niega haber trabajado alguna vez ilegalmente en Estados Unidos. (Su abogado, Alex Spiro, y un portavoz de X, de su propiedad, no respondieron a las solicitudes de comentarios). Afirma que en 1995, como estudiante, estaba en los EEUU. con una visa J-1, que luego "hizo la transición" a una visa H1-B. Sin embargo, como informó el Post, en un correo electrónico de 2005 que se presentó como prueba en una demanda por difamación ya cerrada en California, escribió que había presentado una solicitud para Stanford porque de otro modo no tenía "ningún derecho legal a permanecer en el país". Luego, según se informa, Musk no se inscribió en Stanford, sino que trabajó en el proyecto que se convertiría en Zip2.

Alguien presente en Estados Unidos con una visa de estudiante que no se inscribió en cursos no habría tenido derecho a trabajar en ese momento y habría tenido que abandonar el país, según los expertos consultados por WIRED. (Finalmente recibió autorización de trabajo en 1997.)

Permanecer más allá del plazo de una visa de estudiante era, y en mucha menor medida sigue siendo, relativamente común. Sin embargo, trabajar sin autorización y mentir al respecto durante el proceso de inmigración sería una violación grave de la ley estadounidense que conlleva sanciones importantes, aunque se aplican con bastante poca frecuencia, dicen los expertos.