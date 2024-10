Monitor Salud Venezuela: "Es necesario que combatamos la bonificación del salario”

Referencial Credito: Web

29-10-24.-Mauro Zambrano, dirigente sindical y coordinador general de Monitor Salud Venezuela, afirmó que es importante unir fuerzas dentro de la clase sindical para hacer frente a la política de bonificación implementada por el gobierno nacional.



Según Zambrano, estas políticas no solo afectan las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también limitan sus derechos y beneficios.



“Los sindicatos no son para seguir patronos, los sindicatos son para defender a los trabajadores, para buscar bienestar hacia los trabajadores. Es necesario que combatamos la bonificación del salario. Eso es una política que ha implementado tanto el sector público como el sector privado. No se puede defender lo indefendible”, dijo.



El dirigente envió un mensaje al sector económico privado de realizar ajuste de salario a sus trabajadores, partiendo de estudios socioeconómicos que reflejen la realidad del país.



“Si hubiese conciencia los distintos sectores tomarán los índices económicos para establecer un salario mínimo acorde a la realidad del país”, dijo.



El dirigente sindical señaló que los anuncios que realiza el Ejecutivo nacional con las negociaciones sobre la base de la importación de hidrocarburo, no se refleja en el salario de los trabajadores.



Zambrano hizo mención de lo que puede adquirir la familia venezolana con los aguinaldos que están pagando las instituciones del Estado.



El trabajador señaló que seguirán en la calle reclamando su justo derecho de un salario digno para la población trabajadora del país.

