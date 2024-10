Exigen “respeto a los derechos” de trabajadores activos y jubilados de la ULA

Credito: Web

24-10-24.-Representantes de diferentes gremios que hacen vida en la Universidad de Los Andes participaron este martes en el foro ‘Trabajadores por la verdad y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de los activos y jubilados de la ULA’, quienes denunciaron la lamentable situación de precariedad en la que se encuentran quienes han entregado los mejores años de su vida para cumplir con la responsabilidad que adquirieron al ser contratados por el Estado.



En primer lugar, exigieron la libertad de todos los universitarios que se encuentran privados de libertad en el marco de las protestas postelectorales, y el secretario de organización de Siprula, Osmar Fernández enfatizó que la crisis estructural ha llevado a niveles inimaginables las carencias de trabajadores activos, docentes, jubilados y pensionados de esta casa de estudios que es una de las más importantes del país.



“Atravesamos momentos terribles en los que ningún trabajador está en las condiciones que debería estar sino todo lo contrario. Hoy más que nunca nuestras necesidades son ignoradas, nuestra experiencia no es valorada y estamos a la deriva con salarios más que insuficientes y arrastrando años de crisis que parecen no tener fin”, exclamó ante los medios de comunicación.



Aseveró que la situación está generando estrés en los trabajadores que día a día se esfuerzan por cumplir con sus labores ante la desidia de las autoridades gubernamentales; y subrayó el esfuerzo que hacen a diario los ulandinos para que la Universidad permanezca de puertas abiertas al servicio de la juventud y todos los venezolanos.



Durante la jornada participaron los gremios universitarios, Siprula, Apula, Soula, y por los Gremios profesionales, el Colegio de Odontólogos del Estado Mérida, La Dirección de Asuntos Estudiantiles Daes.



Mirian Cala, presidenta del Colegio de Odontólogos denunció que se han desconocido muchos convenios al gremio de la salud, que afectan el libre ejercicio de su profesión.



Mientras que, el presidente de la Asociación de Profesores de la ULA, Virgilio Castillo lamentó que el seguro médico para los universitarios es inexistente pues Seguros Constitución luego de estar en mora con un innumerable número de solicitudes de intervenciones quirúrgicas, quedando estas en simples cartas avales y reembolsos pendientes y sin posibilidad de ejecución, recibiendo actualmente a Seguros Miranda, el cual no ha hecho contacto alguno con gremios y universidades, para dar a conocer sus propuestas y coberturas.



Los trabajadores remarcaron que si bien todos están en la misma situación de vulnerabilidad ante la ineficiencia gubernamental, el sector más vulnerable de jubilados y pensionados, no reciben sus prestaciones sociales desde el año 2011.



Por tanto, solicitan un recálculo de prestaciones indexadas, ajustadas a la realidad actual y que les permita recibir un monto favorable y justo.



El foro contó con la participación de:



Profesor Virgilio Castillo

Pdte. de Apula

Dra. Mirian Cala

Pdta. Colegio de Odontólogo

T.S.U Osmar Alejandro Fernández

Sec. de Organización de Siprula

Abg. Gabriel Dávila

Dir. de Juventudes de la Central Asi Venezuela

Sr. Mario Chacón

Sec. General del Soula

Lcda. Yurady Aranguren

Sec. de Reclamos de Siprula

Dr. Marcos Pino

Director de Daes

