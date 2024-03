(VIDEO) Carta del Encuentro Popular Alternativo a los rectores del CNE

14-03-24.-A continuación reproducimos la misiva consignada este miércoles 13 de marzo por las organizaciones del Encuentro Popular Alternativo y otras expresiones del movimiento popular y de trabajadores a las autoridades del Consejo Nacional Electoral.

Ciudadanos Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Caracas.-

At. DIRECTORIO DEL CNE



En nombre de la alianza político-electoral ENCUENTRO POPULAR ALTERNATIVO (EPA), integrada por las organizaciones con fines políticos Marea Socialista, Movimiento Popular Alternativo, Partido Comunista de Venezuela (XVI Congreso Nacional), Partido Socialismo y Libertad, PPT/Alternativa Popular Revolucionaria, Movimiento Político Unidos por la Dignidad, Movimiento Político Profesionales de Venezuela y Positivo Despierta Venezuela, nos dirigimos a ustedes con apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a fin de plantearles lo siguiente:



1.- Solicitar una audiencia urgente con el Directorio del CNE o, en su defecto, con el Rector o Rectora que para ello nos indique el Directorio.



2. Solicitar la posposición por ciento veinte (120) días de la elección presidencial convocada por el CNE para el domingo 28 de julio de 2024.



3. Autorización de todas las organizaciones con fines políticos que han solicitado autorizaciones al CNE y cuyas peticiones han sido ilegalmente desatendidas por el Poder Electoral sin explicación alguna, violando durante años sus obligaciones constitucionales y legales.



4. Diseño profesional y publicación en la Gaceta Electoral de un nuevo cronograma electoral, con fecha de elección del Presidente o Presidenta de la República, para el último domingo de noviembre de 2024, de acuerdo a la petición contenida en el numeral 2 de esta comunicación.



Señores Rectores:



Quienes representamos a las organizaciones con fines políticos mencionadas arriba, expresamos nuestra inconformidad con la convocatoria a la elección presidencial para el 28 de julio de 2024, por su innecesaria implementación apresurada, dado que la juramentación del próximo Presidente o Presidenta de la República está establecida por la vigente Constitución para el 10 Enero de 2025 (Art. 231), cuando deberá entregar el cargo el actual Jefe de Estado y de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante la Asamblea Nacional, cuyo plenario procederá a tomar el juramento constitucional al nuevo Primer Mandatario Nacional electo por el pueblo (Art. 228).



El actual cronograma electoral (05.03.2024/28.07.2024) restringe y limita el ejercicio pleno de los derechos políticos y democráticos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente los referidos a la participación política e igualdad ante la ley; tanto más por la evidente inacción del CNE durante varios años en los procesos ordinarios de: a) Legalización de organizaciones con fines políticos; b) Actualización del Registro Electoral, tanto en el territorio nacional como en el exterior; c) Mantenimiento y actualización tecnológica de los sistemas telemáticos de votación, transmisión y totalización de datos de la votación universal, directa y secreta tanto en el territorio nacional como en el exterior; y d) Comprobación y garantía de los servicios de electricidad, telefonía y transmisión de datos, que ─como es de conocimiento y sufrimiento público─ tienen un pésimo desempeño en todo el territorio venezolano.



Juramos actuar de buena fe y cumpliendo preceptos constitucionales que nos obligan a no callar ante estas evidentes anomalías y a actuar en defensa de los derechos políticos a la participación e igualdad ante la ley; y en demanda de respeto y aplicación de la Constitución; así como en procura de abrir perspectivas a la superación de la actual tragedia histórica que oprime y ha empobrecido a nuestro pueblo, y que compromete la responsabilidad de los principales actores políticos e institucionales que han generado durante este primer cuarto de siglo un pasmoso proceso de destrucción nacional sin precedentes.

Confiados en su segura atención, nos despedimos en representación del ENCUENTRO POPULAR ALTERNATIVO y nuestras respectivas organizaciones:



GUSTAVO MARTÍNEZ

Marea Socialista

MANUEL ISIDRO MOLINA

Movimiento Popular Alternativo

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ

Partido Socialismo y Libertad



OSCAR FIGUERA

Partido Comunista de Venezuela (XVI Congreso Nacional)



RAFAEL UZCÁTEGUI

PPT/Alternativa Popular Revolucionaria



Otras organizaciones adherentes:

ANDRÉS GIUSSEPE

Movimiento Político Profesionales de Venezuela



LEANDRO VILORIA

Movimiento Político Unidos por la Dignidad



EUDY GARCÍA

Movimiento Positivo Despierta Venezuela

ÁNGEL ÁRIAS Liga de Trabajadores por el Socialismo

DEYANIRA VALLENILLA

Partido Revolucionario de los Trabajadores



En Caracas, a los trece días del mes de marzo de dos mis veinticuatro.