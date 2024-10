Sin aumento salarial no habrán aguinaldos buenos, dice la presidenta del Colegio de Bionalistas

Judith León, presidenta del Colegio de Bionalistas de Venezuela Credito: RFA

26-10-24.-La licenciada Judith León, presidenta del Colegio de Bionalistas de Venezuela, afirmó que la falta de aumento en los sueldos incide en el poco valor monetario de los aguinaldos.



Mientras no haya incremento de sueldo, insistió, el monto de este beneficio navideño será muy bajo.



También mencionó que hasta el momento no se han discutido las convenciones colectivas, otra herramienta que aplica la Ley Orgánica del Trabajo para que los empleados puedan mejorar sus beneficios.



Además, lamentó que desde hace ya dos años y medio no se haya llevado a cabo un aumento de salario por parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo que hace que el monto del aguinaldo sea insignificante y no cubra las necesidades básicas.



León expresó que el Ejecutivo nacional no está cumpliendo con el derecho de los trabajadores, y mencionó que se debe decretar un aumento salarial para los activos, jubilados y pensionados, para que puedan mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

