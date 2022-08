Como niños trataron en el MINPPI a los yukpa esta mañana, les dijeron: "Se me van al Zulia"

Los yukpas llegaron ayer miércoles 24, desde la sierra de Perijá, a Caracas para plantear las difíciles condiciones que transitan, como los de salud, la falta de vialidad y problemas económicos. Varios niños han muerto por las mordidas de culebras y la falta de suero antiofídico. Son 14 yukpa, que vinieron a plantear dichos reclamos, entre niños y adultos, liderizados por Sabino, hijo de Sabino Romero. Ellos se encuentran pernoctando en los espacios del Ministerio del Poder Popular para los Puebls Índígenas, Minppi, esperando a que sean atendidos y les den solución a estos problemas de larga data.

Sin embargo, según nos reportaron los hermanos yukpa, la viceministra del Minppi, los ha mandado esta mañana para el Zulia, cual niños, les dijo: "Se me van al Zulia", cuando apenas llegaron ayer con mucho esfuerzo y costeando un viaje que les sale muy oneroso, tomando en cuenta que viven con suma escasez de recursos monetarios. Ellos no se pueden ir con las manos vacías, sin firmar ningún acuerdo, porque ya no creen en promesas. Ellos, manifiestan, que no se pueden ir todavía, que vinieron para una jornada de varios días, quieren ir a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio de Educación y a otros organismos del estado para resolver sus problemas de una vez por todas. Indican que no son ciudadanos de segunda y que ellos son pueblos originarios, herederos del cacique caribe, Guaicaipuro y de Sabino Romero Izarra. Qué merecen respeto, y que sean tratados como seguro tratarían a comisiones indígenas de otras partes de mundo. No quieren irse con las manos vacías, pues de este viaje depende la vida de muchos niños y niñas, de su alimentación y tránsito, y es el deber de ese Ministerio que está creado para defender y proteger a los indígenas, a tratarlos con respeto y brindarle el apoyo que ellos merecen y al que tienen todo el derecho.

Acuden a los movimientos indígenas, organizaciones que defiende la causa indígena, a los amigos de los yukpa a sumarse a esta lucha, que no termina, que estarán aquí para defender sus derechos como pueblo autónomo y a qué les cumplan con los requerimientos necesarios para poder llevar una vida digna.

El siguiente es un comunicado de el cacique Sabinito:

"Bueno día para todo los amigo y buen oyente le escribe el Cacique muy conocido en Caracas y en la sierra Perija de cuenca Yaza, Sabino Romero, quien es luchador por bienestar de las comunidades yukpa, de la sierra, yo le pido a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como revolucionario y puesto por órdenes de Hugo Rafael Chávez Fría, y también puesto por el pueblo venezolano y venezolana, nosotros nos dirigimos a usted Nicolás Maduro para exigir que nos ayudei en nuestro inquietud de las comunidades yukpa. Señor presidente de la República bolivariano tenemos vialidad en mala condición y también tenemos problema de salud de las comunidades también nuestro proyecto no lo toman en cuenta y es por eso estamos en Caracas para exigir ayuda y que se comprometan con responsabilidad".