(VIDEO) Carmen Sulvarán: Mi solidaridad con todos los camaradas que están defendiendo nuestros derechos que han sido violados

Miércoles, 05 de junio de 2024.- La participación política como ciudadano tiene muy poco que ver con la edad o con el sexo de quien la ejerce, tiene eso si mucho que ver con su deseo de participación y su voluntad de acción, un ejemplo de ello lo representa nuestra última participante en el evento de apoyo a Rafael Uzcátegui y Luis Zapata realizado el pasado dieciséis de mayo, frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas, se trata de Carmen Sulvarán militante del Partido Comunista de Venezuela, el PCV, estas fueron sus palabras



A Carlos Pacheco, de su participación en el programa Zurda Conducta, le quiero decir humildemente que hay que tener moral y dignidad para acusar a unas personas que estaban allí, este, manifestando y defendiendo los derechos de los trabajadores que han sido vulnerados, tanto los trabajadores activos como los jubilados, que estábamos en nuestra reunión que teníamos allí, era pacíficamente.



Cuando aparecieron unos señores motorizados, que sin ton ni son y sin nada, y empezaron a agredir, los que estaban de primero, a agredir, a unas personas adultas mayores, adultas mayores, incluso, a un señor que lo golpearon, a un señor que le dieron con un casco en la cabeza y le rompieron la cabeza, eso si no lo dice el señor Carlos Pacheco.



Entonces, de qué revolución estamos hablando, señor Carlos Pacheco, levantando falsos testimonios al trabajador Luis Zapata y al camarada Uzcátegui, si nosotros estábamos pacíficamente allí y ustedes fueron los que vinieron a incitar a la violencia y a atropellarnos, sin importarle los adultos mayores que estuvieron allí.



Incluso, el señor que golpearon quería que lo llevaran a un hospital y casi ninguno de ustedes dejaron que lo atendieran, ahí estaba la policía y no hizo nada.



Esa son las cosas que a uno, que uno ha actuado en nuestra vida por este proceso y por todo, de que seamos atropellados así por un grupo de personas que se dicen revolucionarios y han violado todo el legado, o sea, todo se ha echado por el suelo por culpa del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su equipo.



Porque todos los adultos mayores han sido atropellados.



Estamos reclamando un salario que es justo para nosotros para poder sobrevivir, igualito que los trabajadores activos que lo que están ganando no les alcanza para nada, señores.



Entonces, el señor Carlos Pacheco que se revise y que vea muy bien cuando hable y acuse a las personas, que eso no debe de ser lanzarse a la primera, él estuvo acaso allí, él estuvo viendo para que levante falsos testimonios contra estos camaradas.



Mi solidaridad con todos los camaradas y con todos los que estamos aquí, camaradas o no camaradas, que estamos defendiendo nuestros derechos que han sido violados.



Por el derecho a rescatar la Ley Orgánica del Trabajo, rescatar La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que viene siendo violada en todos los artículos, en todos los artículos por el ciudadano Presidente de la República y sus funcionarios.



El pueblo unido jamás será vencido.





