Juegos Olímpicos: delegaciones recorren el Sena durante inauguración París 2024

Un total de 206 delegaciones navegaron a lo largo del Río Sena a bordo de 85 embarcaciones

26 de julio de 2024.- Un total de 6.800 atletas de 206 delegaciones recorrieron a bordo de 85 embarcaciones el trazado de seis kilómetros concebido a lo largo del emblemático río Sena.



El recorrido se aderezó con numerosas expresiones de la cultura francesa, reconocida a nivel mundial, como el can can, aunque no faltaron sorpresas como la interpretación de un número de cabaret, en francés, por la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga.



Poco antes, una pequeña embarcación con niños, que zarpó desde el puente Austerlitz, cruzó el Sena. Entre ellos viajaba una misteriosa figura encapuchada con la llama olímpica, agitando entre los presentes la pregunta de a quién corresponderá ese honor, uno de los secretos mejores guardados de esta cita bajo los cinco aros.



En total, entre 350.000 y 400.000 personas presenciaron el espectáculo, que por primera vez en la historia no tuvo lugar dentro de un estadio.



Los organizadores de la justa deportiva ubicaron gradas en los puentes del río para acoger a los espectadores, que concurrieron con mucho entusiasmo a la cita olímpica pese a la lluvia que esporádicamente cayó horas antes sobre la capital francesa y amenazó con arruinar la velada.



En la capital francesa se encuentran 10.500 atletas para amenizar las competiciones deportivas por espacio de 19 días, hasta el próximo 11 de agosto.



El espectáculo cultural fue amenizado por 3.000 artistas, de ellos 400 bailarines. Lo dirigió la bailarina y coreógrafa Maud Le Pladec, bajo la dirección artística general del director teatral Thomas Jolly.



En total, tendrá una duración entre tres horas y media y cuatro. Podrá ser seguido a través de 80 pantallas gigantes que se han instalado a lo largo del Sena y trasmisiones en vivo de las más importantes televisoras de todo el mundo.