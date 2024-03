Zulia: campesinos cerraron carretera Machiques-Colón

Campesinos cierran carretera Machiques-Colón, Zulia

18 de marzo de 2024.- Un grupo de campesinos wayuu cerró este viernes 15 de marzo la carretera nacional Machiques- Colón, específicamente el sector La Cachamana, parroquia Rio Negro, en Machiques de Perijá, en rechazo a las declaraciones de los distintos representantes de los gremios ganaderos, quienes señalan que los productores de la zona reciben amenazas de invasión a sus fincas.



No obstante, la circulación vial en la troncal 006 transcurrió con total normalidad este sábado 16 y los habitantes de la zona manifestaron tranquilidad en el sector La Cachamama.



A través de un video, una representante wayuu, declaró que un grupo de campesinos de la parroquia hizo un paro pacífico en el sector La Cachamana, parroquia Río Negro.



“Exigimos ser escuchados y podamos exponer nuestra posición, desmentimos los señalamientos que no hacen los representantes ganaderos, podemos decir que estamos en esas zonas en calidad de vigilancia, en un campamento campesino de los diferentes puntos que nombró Gadema”, señaló la mujer wayuu.



“Nos están atropellando”



Afirmó que es cierto que permanecen en las zonas, pero en calidad de vigilancia. “No estamos robando ganado, no estamos desvalijando fincas, no estamos haciendo cosas indebidas de las cuales nos acusan. No estamos de acuerdo con las denuncias, nos están atropellando”, enfatizó la vocera campesina.



En ese sentido, la mujer pidió la rectificación por parte de los gremios ganaderos en cuanto a los señalamientos. “En nuestro sector los comerciantes trabajan con dignidad, humildad, con trabajo por delante”, agregó.



Adicionalmente, comentó que en la zona sí se vende ganado, pero quienes compran lo hacen con su dinero, esfuerzo y sacrificio, “aquí tenemos campesinos que tienen su propia producción en diferentes parcelas y venden en La Cachamana”, dijo.



Finalizó pidiendo respuesta positiva del Instituto Nacional de Tierras (Inti), así como también una rectificación del presidente de Gadema (Ganaderos de Machiques), para que dé la cara y les asegure sí es verdad que ellos son responsables de esos actos que se les acusan.