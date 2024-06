(VIDEO) Jesús Giménez: debemos seguir denunciando el giro neoliberal que ha dado la política del presidente Nicolás Maduro

Lunes 03 de junio de 2024.- Jesús Giménez del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadoras, Comité Regional Alcides Rodríguez, fue uno de los últimos dirigentes sociales en el uso de la palabra que participó en el acto de apoyo a Rafael Uzcátegui y Luis Zapata que se efectuó frente a la Fiscalía General de la República el pasado dieciséis de mayo.



Se refirió Giménez durante su intervención a varios aspectos relacionados con el caso que nos ocupa: tiene que ver con los camaradas Uzcátegui y Zapata: ante esa vil acusación que se hizo desde el canal de todos los venezolanos, lo digo con ironía, ¿no?, lo digo con ironía porque se dice que es el canal de todos los venezolanos, pero sabemos que es el canal del partido de gobierno, es el canal del PSUV.



Porque si fuera el canal de todos los venezolanos, se pudiera pedir un derecho a réplica como lo manda La Constitución Nacional y debían darla.



Debemos seguir denunciando el giro neoliberal que ha dado la política del presidente Nicolás Maduro, ese giro neoliberal, bueno, ha ocasionado lo que es unos salarios de hambre para el pueblo trabajador.



Este primero de mayo, aparte de la burla que hizo el ciudadano Presidente con la clase trabajadora al no anunciar un aumento de salario, sino, el aumento del bono de guerra, dejando el salario estático en ciento treinta bolívares (130,00 Bs.) por segundo año consecutivo, violentando el artículo 91 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que mandata, al ciudadano Presidente a decretar aumento de salario anualmente.



Ellos simple y llanamente desconocen La Constitución y desconocen el clamor del pueblo venezolano, de la clase trabajadora.



Pero, aparte de eso este primero de mayo no se conformaron sino que mandaron un grupo de sicarios, pagado a sueldo, a querer amedrentar a la clase trabajadora y por supuesto que la clase trabajadora tiene el derecho legítimo a la defensa, ante una agresión.



Entonces, señoras y señores, inclusive que violaron el art. 91, también tan violando el derecho a la protesta y a la movilización pacífica consagrada en nuestra Constitución.



Este gobierno se está volviendo un gobierno prácticamente al margen del marco constitucional, desconoce prácticamente todos los artículos constitucionales y los violenta, desconoce los artículos de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras.



Entonces, hay que hacer la denuncia.



Y hay que decir que la clase trabajadora seguiremos en la calle reivindicando nuestros derechos históricos y cuando digo históricos son históricos.



No nos lo ha dado ningún gobierno, la clase trabajadora se lo ha ganado con sudor, lágrimas y sangre en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela.



Patria.





