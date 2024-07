Europeos son los mayores bebedores de alcohol del mundo, afirma OMS

26 de julio de 2024.- Los adultos europeos consumen un promedio de 9,2 litros de alcohol puro al año, lo que los convierte en los mayores bebedores del mundo, comunicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Según un nuevo informe de OMS/Europa, que abarca a los países europeos y centroasiáticos, en el área se mantiene la costumbre de beber alcohol a pesar de los riesgos que implica para la salud.



El estudio abarcó a 53 países y reveló que los hombres de la región beben casi cuatro veces más que las mujeres y que los bebedores suman 470 millones.



Los datos mostraron que dos terceras partes de los adultos beben, uno de cada 10 tiene un trastorno por consumo de alcohol y cerca del seis por ciento vive con dependencia de esta sustancia.



Sin embargo, apenas 12 de los 53 países en cuestión han avanzado en la reducción del consumo en un 10 por ciento desde 2010.



En los países con mayor población de Europa como Rusia, Turquía y Ucrania se han registrado disminuciones notables en el consumo de bebidas alcohólicas debido al aumento de los impuestos y las limitaciones de disponibilidad.



La OMS explicó que esas reducciones hacen parecer en los números totales que hay una baja importante en el consumo de alcohol en Europa como región, aunque en realidad no sea así, pues no se evidencia ningún cambio en la ingestión de bebidas alcohólicas en más de 10 años.



Los expertos alertaron sobre el impacto de largo alcance que supone este hábito, el cual incluye violencia doméstica, accidentes y problemas de salud mental.



El alcohol es el causante de cientos de miles de enfermedades cardiovasculares, lesiones, cánceres y cirrosis hepática en la zona, donde constituye una de las principales causas de muerte: casi 800 mil al año.



Las enfermedades no transmisibles como las cardíacas, el cáncer, la diabetes y los padecimientos respiratorios crónicos, representan el 90 por ciento de los decesos y el 85 por ciento de los años de discapacidad en la región europea de la OMS.



Ante este panorama la agencia de las Naciones Unidas instó a los países a implementar políticas efectivas para reducir el consumo de alcohol.

