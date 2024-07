Cuba celebra el 71 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Cubanos celebran en la ciudad de Sancti Spíritus, el 71° aniversario del asalto al Cuartel Moncada

26 de julio de 2024.- Estas acciones revolucionarias despertaron la conciencia popular que llevó a la victoria definitiva el 1 de enero de 1959.



Miles de cubanos celebran este viernes en la ciudad de Sancti Spíritus, al centro del país caribeño, el 71° aniversario del asalto a los cuarteles Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en la localidad de Bayamo.



El acto principal contó con la presencia del presidente Miguel Diaz-Canel, el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el viceprimer ministro y Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.



Junto a Raúl Castro, y como parte de la generación histórica, se encontraba también José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, además de las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas en la provincia.



Alrededor de 140 brigadistas procedentes de 24 países llegaron a la urbe del centro de Cuba para rememorar este hecho histórico liderado por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, el 26 de julio de 1953.



La fecha conocida como el Día de la Rebeldía Nacional sirve para que el pueblo cubano rinda honor a la memoria de la Generación del Centenario, que encaró a la dictadura de Fulgencio Batista para generar profundas transformaciones políticas, económicas y sociales.



Los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes despertaron la conciencia popular e iniciaron la gestación del futuro Ejército Rebelde, que conseguiría la victoria definitiva el 1 de enero de 1959.



El asalto al Cuartel Moncada



En la madrugada del 26 de julio de 1953, 131 combatientes, organizados en tres grupos, el primero de ellos encabezado por el comandante Fidel Castro al frente, atacó el cuartel Moncada.



Los otros dos grupos, comandados por Abel Santamaría y Raúl Castro, tomaron dos importantes edificios contiguos al cuartel: el Hospital Civil Saturnino Lora, donde se atendería a los heridos, y el Palacio de Justicia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal.



Poco después de las 04H00, todos comenzaron a salir en autos desde su punto de concentración, la Granja Siboney, al este de Santiago de Cuba, hacia esta ciudad. Los grupos dirigidos por Abel y Raúl cumplieron su objetivo. El grupo principal, dirigido por Fidel Castro, llegó según lo previsto hasta la posta No. 3, la desarmó y traspuso la garita.



Sin embargo, el factor sorpresa quedó frustrado cuando una patrulla militar llegó inesperadamente. Por otra parte, un sargento también apareció de improvisto y comenzó un fuerte intercambio de disparos que alertó a la tropa superior en hombres y armamento, atrincherada dentro de la fortaleza.



Otro elemento adverso fue que los atacantes no pudieron contar con varios automóviles donde iban las mejores armas, pues sus ocupantes se extraviaron antes de llegar al Moncada en una ciudad que no conocían.



Aunque la gesta del 26 de julio de 1953 terminó en una derrota militar, los hechos acontecidos fueron trascendentales para el pueblo cubano y para el movimiento de liberación nacional que se iniciaba.