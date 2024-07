Boric a Maduro: “Concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula”

26-07-24.-El presidente de Chile, Gabriel Boric, exhortó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del próximo 28 de julio, independientemente de si su principal contrincante, Edmundo González, resulta ganador.



Al igual que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Boric rechazó las declaraciones de Maduro sobre un posible “baño de sangre en Venezuela” si no ganaba en los comicios del domingo y le solicitó que respete la voluntad popular expresada en las urnas.



“Concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula: no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre. Lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada“, manifestó Boric en una conversación con agencias de noticias.



Además, Boric no descartó una respuesta multilateral en caso de que no se respete el voto ciudadano, y pidió que la jornada electoral cuente con “garantías, en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados”.



Boric es el segundo presidente progresista de la región que exige a Nicolás Maduro reconocer una posible victoria de la oposición, lo que indica una posible pérdida de apoyo para el líder chavista entre sus aliados.



Maduro toma distancia de Lula

A pesar de la estrecha relación que ha mantenido con Lula da Silva, Nicolás Maduro se distanció de su aliado durante un acto de campaña el pasado 23 de julio.



Maduro afirmó que, si perdía los comicios ante Edmundo González Urrutia el próximo domingo, Venezuela sufriría un “baño de sangre”. Estas declaraciones fueron mal recibidas por la comunidad internacional.



Uno de los líderes que se pronunció fue Lula da Silva, quien en diálogo con agencias de noticias confesó: “Me asusté con esa declaración”.



En respuesta, Maduro expresó durante un mitin político: “Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión, el que se asustó que se tome una manzanilla porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo, y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta”.



Por su parte, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, también pidió recientemente a Maduro aceptar los resultados en caso de una derrota, lo que llevó al gobierno venezolano a pedirle que no visitara el país como observador de las elecciones, a pesar de una invitación previa del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Con información de Bloomberg Línea.

