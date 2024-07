EEUU: Candidato a vice-presidente James Vance se defiende de comentarios ofensivos y "sarcásticos" de las "damas de los gatos y sin hijos"

Credito: The Hill via Video

En medio de reacciones adversas



26 de julio de 2024.-El senador JD Vance (R-Ohio) abordó el viernes la tormenta que se estaba gestando en torno a sus comentarios recientemente resurgidos de que el país estaba gobernado por “damas gato sin hijos”, calificándolo de “comentario sarcástico” y atacando a los demócratas como “antifamilia”, informó The Hill.com en una nota de prensa.



“Sé que los medios quieren atacarme y quieren que dé marcha atrás en esto, Megyn, pero lo simple que dije es que tener hijos, ser padre, ser madre, realmente creo que cambia tu perspectiva en un sentido. de una manera bastante profunda”, dijo Vance en “The Megyn Kelly Show” de SiriusXM, la primera vez que aborda sus comentarios de 2021 desde que volvieron a circular esta semana.



“Hay un punto más profundo aquí, Megyn. No es una crítica a las personas que no tienen hijos. Dije explícitamente en mis comentarios, a pesar de que los medios han mentido sobre esto, que no se trata de criticar a personas que por diversas razones no tuvieron hijos”, dijo Vance. “Se trata de criticar al Partido Demócrata por volverse antifamilia y antiniños”.



Vance destacó el apoyo de algunos liberales a que los niños pequeños siguieran usando máscaras en los años posteriores al inicio de la pandemia de coronavirus. También afirmó que la campaña de Harris se ha opuesto al crédito fiscal por hijos, aunque Harris, como vicepresidente, ha apoyado la ampliación de esa política.



“Es porque se han vuelto antifamilia y antiniño. Y estoy orgulloso de defender a los padres. Y espero que los padres reconozcan que soy un tipo que quiere luchar por ustedes”, dijo Vance. “No creo que debamos dar marcha atrás, Megyn. Creo que deberíamos ser honestos sobre el problema”.



Vance dijo que el gobierno debería facilitar que las familias tengan hijos y que los lugares de trabajo deberían ser más acogedores para las mamás y los papás que trabajan.