Denuncian que Venezuela es el segundo país que menos invierte en salud

26-07-24.-Este miércoles 24 de julio, el doctor Julio Castro, médico internista infectólogo y profesor universitario, denunció a través de la red social X que Venezuela presenta uno de los gastos de bolsillo más altos de la región, además de una de las peores inversiones en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

"Venezuela tiene uno de los gastos de bolsillo (lo que el ciudadano paga) más altos de la región, sumado a una de las peores inversiones en salud expresada como % del PIB", afirmó Castro.

Esta situación, según Castro, refleja que el Gobierno venezolano no prioriza la salud, lo que deteriora aún más el poder adquisitivo de los venezolanos. "No solo tienen un sueldo que no les alcanza, además deben costear los gastos en salud a diario", expresó.

Castro compartió dos gráficos que ilustran esta problemática. El primero, muestra que Venezuela encabeza el gasto de bolsillo en salud con un porcentaje más alto en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. El segundo gráfico evidencia la baja inversión en salud del país en términos de PIB, situando a Venezuela en la segunda peor posición de la región.

Las imágenes revelan que Venezuela supera a países como Guatemala, Honduras y El Salvador en términos de gasto de bolsillo, mientras que la inversión en salud, tanto gubernamental como obligatoria, es notablemente baja, pero no tanto como Haití.

La conclusión que Castro quiere evidenciar con los datos aportados es que esta combinación de altos costos directos para los ciudadanos y baja inversión pública en salud, genera una carga financiera insostenible para la población.

Días atrás, Castro también había publicado el indicador de mortalidad materna en el país. En sus comentarios, señaló, "Venezuela ha tenido un deterioro solo comparable con países en guerra".

Agregó también: "en la actualidad, este índice está en los peores puestos del continente y lejos de estabilizarse, ha ido empeorando hasta 2022. A pesar de no haber cifras oficiales, las agencias de NNUU reportan como uno de los deterioros mas significativos del planeta".

"Las causas son varias, pero la poca y mala calidad de la actividad preventiva, desnutrición, pobreza y deterioro de la infraestructura hospitalaria son las principales causas", señaló.