Guatemala: familias mexicanas llegan desplazadas por la violencia en Chiapas

25 de julio de 2024.- Como apoyo a familias chiapanecas refugiadas en Cuilco, Huehuetenango, desplazadas forzadamente a raíz de los últimos conflictos entre narcotraficantes en el vecino país, el Gobierno de Guatemala les brinda asistencia humanitaria, aseguró el presidente de la República, Bernardo Arévalo.“Nosotros, desde el primer momento, estamos colaborando con las autoridades del departamento y de la Municipalidad de Cuilco a través del Ministerio de la Defensa”, con el objetivo de coordinar la atención necesaria para las personas que “están escapando a esta confrontación” entre grupos que tiene lugar en el lado de México, afirmó.Exhorta a la no violenciaPor su parte, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los pobladores de los Altos de Chiapas, que no colaboren con grupos delictivos y cárteles de la droga, quienes provocan violencia en la región. “Aprovecho para enviarle saludos y mensaje a la gente para que no participe apoyando a las bandas, porque lo que está sucediendo en esta región es que están confrontados y quieren tener bases de apoyo en las comunidades”, detalló.La situación se ha agravado en el sur mexicano por ataques armados de grupos civiles que se disputan el control del territorio, con el objetivo de controlar el flujo migratorio proveniente del Istmo centroamericano.