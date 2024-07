Italia: identificaron a los cuatro neofascistas que agredieron a un periodista italiano

Neofascistas en Italia

25 de julio de 2024.- Fueron identificados los cuatro militantes del grupo neofascista de Casa Pound, que agredieron el sábado pasado a un periodista del diario La Stampa, Andrea Joly, porque estaba filmando con su celular algunas escenas de una fiesta que ellos estaban haciendo fuera de un local de Turín. El diario La Stampa, nacido originariamente en la región de Piemonte a la que pertenece Turín (norte de Italia), está entre los periódicos más difundidos y respetados del país.



Los cuatro identificados, son dos de Turín, un miembro de la Liga -el partido de derecha de Matteo Salvini que es parte de la coalición del actual gobierno de Giorgia Meloni– de Ivrea y el cuarto de Cuneo. Entre 35 y 53 años, los cuatro son conocidos en la Casa Pound de Piemonte.



Las imágenes de la agresión que terminaron en manos de la policía, fueron en parte registradas por el celular del periodista agredido, pero también por gente que filmó desde la ventana de su casa y otras imágenes hechas por aparatos de vigilancia ubicados en la zona. Joly contó que lo agredieron exigiéndole que les entregara el celular. Luego de los primeros puñetazos cayó al suelo y le dieron patadas. Luego tuvo que ser llevado a un hospital pero no tiene nada grave.



No es la primera vez que los extremistas de Casa Pound golpean a gente que no piensa como ellos. En junio pasado, sólo por dar un ejemplo, exponentes de Casa Pound agredieron a cuatro jóvenes estudiantes universitarios de la “Red de Estudiantes Med”. Los jóvenes habían participado por la tarde de una manifestación del Partido Democrático (PD, centroizquierda) en el centro de Roma. A la noche, los cuatro estudiantes pasaron frente al pub “Cutty Sark” frecuentado por los derechistas, llevando la bandera roja de su movimiento, y entonces salieron varios de ellos a agredirlos con puñetazos y patadas.



Según informaron varias agencias de prensa y diarios italianos, luego de la agresión a Joly, la policía hizo varios allanamientos, tanto en las sedes de Casa Pound y otros centros de extrema derecha como en las casas de los acusados. Los agresores fueron acusados de “lesiones agravadas por motivos inconsistentes”.

Las reacciones



Numerosos periódicos salieron en defensa de Joly, así como la Orden de Periodistas, organización que concentra a los periodistas de todo el país. Este martes, además, se organizó una manifestación en Turín para protestar contra la agresión al periodista, que por lo demás estuvo presente. Participaron varios exponentes de las centrales sindicales, consejeros municipales y miembros del PD y del Movimiento Cinco Estrellas, entre otros.



El tema también desató una polémica política entre miembros del gobierno derechista de Giorgia Meloni y sus opositores, principalmente del Partido Democrático. Fue la líder del PD, Elly Schlein, la que subrayó el problema de la “impunidad que sigue existiendo ante hechos como éste” y se manifestó muy preocupada.



El presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, del mismo partido derechista de Meloni, Fratelli d’Italia, se mostró muy sorprendido por las reacciones en favor de Joly. “Sobre estos hechos tengo una posición de total condena. Pero el periodista no se había declarado como tal”, dijo porque según él, si se hubiera presentado como periodista no lo habrían agredido. Sin embargo, según algunos diarios italianos, como demostró la investigación en clandestinidad que hicieron varios periodistas de Fanpage sobre los grupos neofascistas, el principal problema para Meloni son los periodistas, no los que maltratan a la gente.



Por su parte la primera ministra Meloni hizo una declaración en la que condenó la agresión manifestando su esperanza de que los agresores fueran “rápidamente identificados”. No habló de “procesados”.



Casa Pound de su lado, en una nota dijo: “Estamos junto a los investigados y listos para defendernos en todas las sedes donde demostraremos nuestra versión de los hechos”. Según ellos la presunta agresión “ha sido aumentada e instrumentalizada” por los medios para difamar a Casa Pound y también porque tal vez Andrea Joly buscaba más visibilidad sobre sí mismo.



La vicepresidenta del PD, Chiara Gribaudo, en una declaración al diario romano La Repubblica, destacó que “Desde que está este gobierno en acción, estamos asistiendo a un aumento de la violencia. Hemos visto agresiones a los estudiantes, a los homosexuales, y ahora a los periodistas. ¿Qué más nos tenemos que esperar?”.

Casa Pound



Casa Pound es un movimiento político de extrema derecha, filofascista, constituido en 2008 como una asociación de promoción social que estimulaba la ocupación ilegal de edificios en Roma. En noviembre de 2015 se habló incluso de la posibilitad de que Casa Pound entrara en la alianza que estaban ya complotando Fratelli d’Italia de Meloni y la Liga de Salvini. Solo que como después se agregó el partido de centroderecha de Silvio Berlusconi, Forza Italia, Casa Pound se apartó.



A ese punto Casa Pound se había transformado en un partido y había presentado algunos candidatos en elecciones provincias. Esto sucedió hasta que en 2019, el entonces presidente Gianluca Iannone decidió eliminarle la categoría de partido dejándolo como un movimiento social. Su idea era difundir las ideas neofascistas y fascistas de vieja data.



Paralelamente Casa Pound tiene relacionas internacionales con distintos partidos filonazis del mundo, como el Pravyj Sektor de Ucrania, Hogar Social de España, Alba Dorada de Grecia, Escudo Identitario de Portugal. Según el sociólogo italiano Emanuele Toscano, una de las características de este movimiento es que quiere proponer “una distinta interpretación del fascismo dirigida a superar la dicotomía derecha-izquierda”. El grupo, explicó el sociólogo, enfatiza los enfrentamientos físicos, y sus comentarios en foros y portales internet está llenos de visiones extremistas sobre las migraciones, el antisemitismo, el nacionalismo.



El nombre “Pound” proviene de un poeta estadounidense, Ezra Pound, que nació en Hailey, estado de Idaho en 1885, pero vivió la mayor parte de su vida en Europa, en Italia, Francia y Gran Bretaña. Pound en los años 1930-40 era un gran admirador de Hitler y de Mussolini, los dos dictadores de Alemania e Italia que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial y la matanza de millones de civiles y de judíos.



Desde 1925 Pound había vivido en Italia y en 1933 lo recibió Mussolini. En 1945, al concluirse la guerra, Pound fue capturado por los partisanos en Génova y entregado a los militares estadounidenses que luego lo trasladaron a Washington y lo procesaron. Pero en el juicio se dijo que estaba “enfermo de mente” y sufría de “esquizofrenia” por lo cual no fue condenado sino que vivió en un manicomio por varios años. Luego lo dejaron libre y volvió a Italia. Falleció en Venecia en 1972.