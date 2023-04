(VIDEO) Jorge Rodríguez: Guaidó se roba 2 mil millones de dólares por año, cuando lo metamos preso no pidan su libertad

El opositor se roba dos mil millones de dólares por año, desde 2019. Así lo denunció este viernes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante una sesión especial del Parlamento que aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Este instrumento permitirá recuperar los bienes y recursos adquiridos por corruptos con dinero de la República.



«En el desarrollo de los acontecimientos van a aparecer corruptos y corruptores que hacen política en el campo opositor y corruptores que financian completos partidos de oposición. No los vayan a convertir en preso políticos, en fotos de un afiche porque son simples y vulgares ladrones», dijo en su exposición.



«¿Qué es un apersona que se roba dos mil millones de dólares por año desde 2019. Dos mil millones por año se roba Juan Guaidó, que se los entregan sin control, sin ningún tipo de ejercicio?», agregó el parlamentario.



Luego añadió que «he visto solicitudes de amnistías para alcaldes incursos en hechos de corrupción, y militan en Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo o Primero Justicia. No los quiero ver pidiendo libertad para esos políticos corruptos».



«Cuando lo metamos preso, no vengan a pedir la libertad de Juan Guaidó, porque los veré. Les pido que seamos inflexibles con esta Ley de Extinción de Dominio», dijo enfático Rodríguez.



Hasta lo más profundo



Jorge Rodríguez consideró que el gobierno nacional ha demostrado «con hechos y valentía» que este proceso en contra de cualquier forma de corrupción, en cualquier nivel, va hasta lo más profundo.



A su juicio, «los corruptos recién descubiertos recurrieron a formas brutales de violación al pueblo, pero también a su honor, sus padres, sus ancestros e ideas, hermanos de lucha (…) Si no atendemos el tema de la corrupción como un verdadero sistema económico, moral, político y psicológico, no vamos a poder deslastrarnos de esa basura».



«¿Cómo puede una persona que está en esta lucha convertirse en un esclavo de ese que le ofrece el negocio, de ese que tiene un banco y le dice ‘mete la plata en este banco’ o de ese que le dice ‘con esta plata que nos robamos de PDVSA vamos a construir una torre en Las Mercedes’? ¿Cómo puede volverse esclavo de un inmoral, porque es eso, se convierten en mercancía. No hay nada más capitalista que la noción de corrupción», expresó Rodríguez.



Braga naranja de todas las tallas



«Primero es la plata y después viene la traición, si no pregúntenle a Rafael Ramírez. Después cuando la Revolución va a fondo e imputa a un corrupto, de la noche a la mañana se convierte en un preclaro dirigente de la oposición venezolana, siendo como son no otra cosa que redomados ladrones y traidores. No son otra cosa que eso», dijo en su intervención.



Cuestionó que los ladrones se aprovechan de los vacíos legales, de la corrupción en el sistema de justicia, «porque en un ráspalo les devuelven las acciones, las empresas, yates, aviones, torres».



En ese sentido, dijo que ya hay cuatro jueces presos ya y «vamos por más, esos que venden sentencia y dan medidas sustitutivas a los narcotraficantes. su braguita anaranjada, papá (…) Que se vayan midiendo la braga anaranjada que tenemos de varias tallas, XL, L, M. Tenemos de varias tallas».



Para qué la ley

Jorge Rodríguez explicó que la ley es necesaria para reparar los perjuicios ocasionados al pueblo con estas irregularidades mayúsculas. Sumó que instrumentos similares fueron aprobados en otros contextos y por otros motivos en países de la región como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y Honduras. «En ese sistema, la víctima, el sujeto del robo, es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto no es procedente para resarcir o reparar a ese pueblo de ese robo esperar a que el juicio transcurra, y aparece un fiscal corrupto, ojalá que no».



«Sería irresponsable que esos barcos que se robaron se pierda por falta de mantenimiento o porque un juez felón se los devuelve a los ladrones. Hay que recuperar rápidamente esos barcos y que el Estado disponga de ellos y le devuelva el producto de la recuperación al pueblo: las torres, las grandes mansiones, el dinero, todo. Porque lo que se robaron se lo robaron sabiendo el daño que le estaban haciendo al pueblo de Venezuela. No es solo que te gusta el dinero. Es que eres una pedazo de basura sabiendo lo que eso le provocaba al pueblo, las dificultades adicionales y aún así te robaste ese dinero».



Vas preso y te vamos a quitar todo

De modo, que «esta lucha adquiere dos vías de acción: los ladrones y ladronas estén donde estén, sean quien sean y tengan el cargo que tengan van presos. Y por otra parte, te vamos a quitar todo lo que te robaste, todo lo que te compraste con lo que robaste y todo lo que vendiste para tapar lo que te robaste. En respeto estricto de la letra constitucional y los derechos humanos, sí, pero también hay que defender los derechos del pueblo, a la salud, educación, alimentación».



«Quizá jamás será suficiente pero por lo menos hay que quitarles todo lo que compraron producto de la corrupción, absolutamente todo, en la forma y modo que está establecido en esa ley».



El presidente de la AN prometió que evitarán que haya burlas. «Traicionaste a tus ideales, a tus ancestros, la lucha de tus padres y a tus hijos, la palabra, la lealtad. Pero la mayor traición fue al pueblo que confió en ti al darte la responsabilidad», refirió en alusión a los mafiosos.



A sus colegas les dijo: «Ustedes tiene que ver para los lados, eso no les convierte en delator sino en ser decente, en revolucionarios, ustedes tienen que advertir, tienen que señalar (…) Es su obligación constitucional».



Rodríguez cerró pidiendo robustecer esta ley con la protección de testigos y otros aspectos. Al mismo tiempo, diciendo que debe servir para el nacimiento de valores revolucionarios de verdad.