Laila Tajeldine: "Los Países Bajos frenaron el viaje de Venezuela a la CPI bajo la influencia de EEUU"

14.12.21 - El Gobierno de Países Bajos impidió el viaje de la delegación de Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya como parte de los intentos por desestabilizar a esta nación, bajo la influencia de Estados Unidos, dijo en entrevista con Sputnik la abogada y analista internacional Laila Tajeldine.



"Países Bajos forma parte de los gobiernos satélites de Estados Unidos; hay que ver qué objetivos está persiguiendo con esta acción que es una agresión y forma parte de este boicot contra Venezuela, que no es más que una violación del derecho internacional, de los acuerdos internacionales y de la Convención de Viena", expresó Tajeldine.



El 13 de diciembre, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que una delegación encabezada por ella tenía previsto reunirse en La Haya con el fiscal de la CPI, Karim Khan, en el marco de lo acordado en el Memorando de Entendimiento que firmó su país con ese organismo en noviembre pasado.



No obstante, Rodríguez señaló que un día antes de su viaje, el Gobierno de Países Bajos puso condiciones de "imposible cumplimiento" para su llegada.



El Gobierno del país sede de La Haya argumentó que el avión no ofrecía pruebas para garantizar la seguridad y protección de las aeronaves, ni contaba con permisos especiales.



Tajeldine, profesora de la escuela de Estudios Políticos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, consideró que Países Bajos busca impedir que la administración de Nicolás Maduro ingrese a organismos internacionales para que no defienda su "verdad".



"Los Países Bajos responden a una política internacional, que pretende impedir estas acciones a Venezuela para que no pueda acceder a distintos organismos y poder decir la verdad del país y de lo que realmente ha estado pasando", comentó.



El pasado 3 de noviembre, Khan finalizó una visita de tres días en Caracas, por invitación del Gobierno de este país caribeño.



Maduro y Khan firmaron un memorando de cuatro puntos, en los que acordaron: adoptar todas las medidas para asegurar la administración de justicia; establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.



De igual manera, acordaron que las partes deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del estatuto de Roma, y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo.



Además, la CPI determinó abrir una investigación a Venezuela, tras concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.



En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.



Diálogo



Países Bajos fungió como nación acompañante en la mesa de diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición en México.



En ese sentido, Tajeldine opinó que ese país no debería formar parte de las negociaciones cuando se retomen.



"Países Bajos acompañó la mesa de diálogo, pero estamos viendo un boicot en contra de Venezuela y que no le da ningún crédito para permanecer en la mesa de diálogo (…) Países Bajos pierde una gran credibilidad ante el mundo y verifica que es necesario cuando los países anfitriones se comportan como lo hacen y violan las normas, que esos organismos no pueden seguir permaneciendo en su territorio", señaló.



La delegación del Gobierno suspendió su participación en la mesa de diálogo, luego de que Cabo Verde extraditó a Estados Unidos al diplomático del país Alex Saab.



A raíz de eso, Maduro dijo que todavía "no están dadas las condiciones" para retomar las conversaciones en México.



Las partes firmaron el 13 de agosto un memorando de entendimiento y suscribieron dos acuerdos parciales para la protección económica y social del pueblo venezolano y sobre la defensa de la Guayana Esequiba.