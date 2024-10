Efemérides del 20 de octubre: Hace 12 años Chávez anunciaba un "Golpe de Timón"

Día Mundial de la Osteoporosis . La osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por disminución y deterioro de la masa ósea que va provocando cada vez una mayor fragilidad de los huesos y el riesgo de fracturas. Para prevenirla se requiere de una alimentación equilibrada, rica en calcio y vitamina D. En las mujeres, la menopausia propicia la osteoporosis, debido a la disminución de los niveles de estrógenos. Se estima que una de cada tres mujeres, de más de 50 años, padece osteoporosis. Cuando el organismo no es capaz de producir suficiente hueso nuevo se produce la osteoporosis, el tejido óseo se vuelve más poroso, por lo que los huesos son más delgados y frágiles y pueden romperse con facilidad. No hay síntomas en las etapas iniciales de la osteoporosis, por lo que muchas personas descubren que padecen la enfermedad tras sufrir una fractura. Existen otros factores que aumentan el riesgo de osteoporosis, como la deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, el consumo de tabaco, de alcohol y la vida sedentaria. La práctica de ejercicio físico y un complemento de calcio pueden favorecer el mantenimiento óseo. El diagnóstico de la enfermedad puede confirmarse mediante una prueba llamada osteodensitometría.

Día Internacional de la Mastocitosis y Patologías Mastocitarias . Se lleva a cabo desde el año 2017. La mastocitosis es una enfermedad rara, en la cual ocurre un aumento anormal de mastocitos en el cuerpo. Los mastocitos son células que sintetizan y almacenan histaminas (sustancia mensajera entre las células, importante para el sistema inmunitario) y se encuentran en tejidos del cuerpo, particularmente por debajo de las superficies epiteliales, cavidades serosas y alrededor de los vasos sanguíneos. Por presentar una gran variedad de síntomas, la mastocitosis resulta difícil de diagnósticar. Provoca síntomas como inflamación, aparición de alérgias, alteración en el sistema inmune, dolor óseo, prurito, náuseas, etc. Puede afectar a la médula, la piel y el hígado, el bazo, entre otros órganos. Puede aparecer a cualquier edad y asociarse a otro tipo de enfermedades.

Día Mundial de la Estadística. Se celebra desde el 20 de Octubre de 2010 como resultado de la Resolución 64/267 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para destacar la importancia de las estadísticas oficiales para producir indicadores fiables y oportunos para la tomar decisiones de Estado bien fundamentadas. Lamentablemente en Venezuela hay estadísticas que ya no existen o no son dadas a conocer al público, y no se sabe bien en qué información fundamenta sus decisiones el gobierno, pero ésto afecta al conjunto de la sociedad que necesita estar debidamente informada, por ser su derecho y para permitir el desenvolvimiento de muchas actividades en el país.