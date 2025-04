(VIDEO) Un venezolano que quiere donar un riñón a su hermano enfrenta la deportación. ICE lo liberará temporalmente

04-04-25.-Un venezolano que llegó a Estados Unidos para donar un riñón a su hermano se enteró esta semana de que sería deportado, lo que generó súplicas desesperadas para que lo liberaran de la custodia migratoria por razones humanitarias. Días después, José Gregorio González recibió una suspensión de la deportación, según informó un defensor.Aunque temporal, el alivio significa que González puede seguir ayudando a su hermano, José Alfredo Pacheco, llevándolo a diálisis y, posiblemente, convirtiéndose en donante de riñón.Pacheco emigró a Estados Unidos desde Venezuela en 2022 en busca de asilo, según Tovia Siegel, directora de organización y liderazgo para la justicia migratoria del Proyecto Resurrección. Su caso, presentado en 2023, sigue pendiente.Ese mismo año, tras llegar al área de Chicago, comenzó a experimentar dolor abdominal. Pacheco, de 37 años, buscó tratamiento en un hospital local y le diagnosticaron insuficiencia renal terminal, según Siegel.González, de 43 años, se enteró del diagnóstico de su hermano y llegó a Estados Unidos a finales de 2023. Se presentó en la frontera en dos ocasiones: en su primer intento, no pasó la entrevista de miedo creíble y le negaron la entrada. En su segundo intento, utilizó una aplicación creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que, durante el Gobierno de Biden, permitía a los solicitantes de asilo programar entrevistas en la frontera.“Debido a que tenía una orden de deportación previa, en ese momento fue detenido”, dijo Siegel a CNN.Fue liberado varios meses después bajo una orden de supervisión, ya que Venezuela no aceptaba vuelos de deportación en ese momento, dijo Siegel. La orden le exigía presentarse regularmente ante las autoridades migratorias y usar un grillete electrónico, pero le permitió vivir con su hermano y cuidarlo durante el último año.“Durante ese tiempo se estaban realizando las pruebas necesarias para determinar que José podía donar su riñón a Alfredo”, dijo Siegel.Se preparaban para un posible operativo cuando agentes del ICE se presentaron el 3 de marzo en la casa donde vivían los hermanos en Cicero, Illinois, dijo Siegel. Detuvieron a González.Un juez negó el lunes la suspensión de la deportación de González, lo que hizo que su hermano y los defensores de la inmigración del Proyecto Resurrección con sede en Chicago temieran que su deportación fuera inminente.Pero este miércoles, su abogado recibió la noticia de que ICE le otorgaría a González libertad condicional humanitaria, lo que le permitiría permanecer temporalmente en Estados Unidos para continuar cuidando a Pacheco y posiblemente realizar la donación de órganos que le salvaría la vida.Es probable que su liberación ocurra este viernes, dijo Siegel. ICE aún no ha especificado los términos de su liberación, añadió.CNN se comunicó con ICE para solicitar comentarios sobre la detención de González y su liberación prevista.En una vigilia el lunes por la noche pidiendo la liberación de González, antes de que ICE le otorgara la libertad condicional humanitaria, Pacheco dijo a la multitud que necesita una diálisis de cuatro horas tres veces por semana para sobrevivir sin un trasplante.“Es extremadamente difícil; a veces, apenas puedo levantarme de la cama”, dijo en español. “Mi hermano es un buen hombre… Vino solo con la esperanza de donarme su riñón”.Desde principios de marzo, cuando González fue detenido, Pacheco ha tenido que cargar solo con el peso de su diagnóstico.“Está cansado, tiene náuseas y, como no ha tenido a su hermano aquí, ha tenido que conducir él mismo para ir y volver de sus citas”, dijo Siegel. “Así que, además del increíble dolor emocional de la separación familiar y la detención, Alfredo también ha enfrentado dificultades prácticas muy significativas”.Al 1 de abril, más de 90.000 personas en Estados Unidos estaban en lista de espera para un trasplante de riñón, según la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos. Hasta febrero de este año, según los datos más recientes disponibles, menos de 4.500 personas habían recibido un trasplante, según datos de la organización. Y solo 1.000 de esas donaciones provinieron de donantes vivos.Cuando González reciba sea liberado, los hermanos planean reanudar el proceso para determinar si son compatibles para el trasplante. De no ser así, participarán en un programa llamado “intercambio de riñones emparejados”, que conecta a uno o más pares de donantes y receptores compatibles.“Lo sorprendente es que, al donar su riñón, José Gregorio salvaría la vida de dos personas”, dijo Siegel, “porque habría dos personas necesitadas de trasplantes que los recibirían”.*Con información de CNN y y video de Telemundo