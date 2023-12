(VIDEO) MP ordena investigación contra organizadores del concierto de cantante Romeo Santos

12-12-23.-El Ministerio Público (MP) designó a la Fiscalía Nacional 24 para que investigue y sancione a los organizadores del concierto del cantante de bachata Romeo Santos, quien se presentó la madrugada de este lunes 11 de diciembre en la base aérea La Carlota, Caracas.Así lo informó el fiscal general de la República, Tareck William Saab, a través de su cuenta en Twitter.La fiscalía va a "investigar y sancionar las irregularidades cometidas por las empresas Panteras Entertainment y Global Boletos, quienes con medios capaces para delinquir, abusaron de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos", indicó.El fiscal explicó que las medidas son tomadas por el MP, luego de que los fanáticos de Romeo Santos tuvieran que esperar por más de siete horas que el cantante subiera a la tarima, en la que debía presentarse a las 9:00 de la noches del domingo 10 de diciembre.Este hecho provocó la indignación de los asistentes al espectáculo que estaba previsto que iniciara a las 9:00 de la noche, pero a esa hora el intérprete ni siquiera había llegado al país y no fue sino hasta la 1:00 de la mañana cuando Global Boletos publicó un video informando que el cantante ya estaba en Venezuela.Romeo Santos ofrece explicaciones por retraso de su concierto en CaracasCuando finalmente Santos se subió al escenario, ofreció disculpas a su público y de inmediato responsabilizó del retraso a la empresa productora:“No quiero tapar a nadie voy a hablar sin diplomacia esta noche. Ayer subí a escenario a las cuatro de la mañana al igual que hoy por una situación donde involucra a la misma empresa que organizó este evento”, expresó.El cantante prosiguió con: “es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor. Tengo 26 años de trayectoria y nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde, nunca he cancelado un show, esto es sencillamente culpa de la empresa que organizó el evento” afirmó.