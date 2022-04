(VIDEO) Embajador Moncada: "Lamentablemente el proyecto de resolución presentado hoy es un ejemplo de politización de los DDHH"

El embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas ONU, Samuel Moncada, se manifiesta este jueves en la Asamblea General de la ONU, a nombre de su país, en contra de que se suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante su intervención, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, lamentó que "se haya escogido el camino del escalamiento de las tensiones y se haya profundizado las divisiones entre los miembros de las Naciones Unidas".



Venezuela rechazó este jueves la suspensión de la Federación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Moncada señaló que "Venezuela está comprometida con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como con las normas del Derecho Internacional".



"La protección de los derechos humanos debe ser abordada de manera justa y constructiva sobre la base del diálogo, de acuerdo con los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia no selectividad, no politización y no confrontación", agregó.

"Lamentablemente el proyecto de resolución presentado hoy es un ejemplo de politización de los Derechos Humanos para avanzar a agendas nacionales e intereses geopolíticos. El proyecto trata de expulsar del sistema de Derechos Humanos a la Federación de Rusia, un país que es parte imprescindible en la solución de la crisis de la región de Europa del este".



"El panorama es terrible"



"Hace un mes insistimos en la necesidad en que las Naciones Unidas desempeñen un papel central en la pacificación de los conflictos a través del diálogo".



El Embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas alertó que con la decisión tomada este jueves sobre la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la situación en la región de Europa del Este se pudiera prolongar, "generando consecuencias que tardarán generaciones para ser superadas".



Advirtió además el diplomático venezolano sobre los efectos expansivos del conflicto entre Rusia y Ucrania alrededor del mundo, especialmente en el impacto que generará en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de cada país, "donde cientos de millones de personas sufren las consecuencias del aumento en los costos de alimentos, energía y transporte, así como la escasez de bienes esenciales, provocada por la interrupción de las cadenas internacionales de abastecimiento".



Desvío de recursos hacia la guerra



Denunció también el inicio de una nueva carrera armamentista que amenaza con desviar hacia la guerra recursos que deben ser utilizados para el desarrollo y la lucha contra la pobreza.



Venezuela reiteró su rechazo a las "fuerzas que alientan un choque de bloques con la falsa ilusión de una victoria unipolar definitiva que provocará conflicto mundial entre potencias nucleares que destruirá a la humanidad tal y como la conocemos hoy".



La nación Bolivariana reiteró su compromiso de "reducir las tensiones y fortalecer todas las opciones que permiten la regulación de conflictos y la solución pacífica" en medio de un panorama mundial politizado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.



Enfatizó Moncada que el proyecto de resolución presentado este jueves en las Naciones Unidas "es un ejemplo de politización de los derechos humanos para avanzar en agendas nacionales e intereses geopolíticos".



"Sin la Federación de Rusia no hay acuerdo de paz posible en Europa. La paz sin Rusia es un espejismo ideológico".



La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. El paso se da tras las acusaciones contra los militares rusos de supuestos asesinatos a civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, que fueron rechazadas repetidamente por Moscú.



La resolución fue aprobada por 93 países, con 24 votos en contra y 58 abstenciones.

Esta semana Venezuela rechazó ante la ONU las sanciones impuestas contra Rusia

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, rechazó este martes pasado las sanciones que Estados Unidos (EE.UU.) y países de Europa le imponen a Rusia, aludiendo que los conflictos se dirimen con diplomacia y no con presiones.

En el marco de la sesión de emergencia del organismo multilateral, Moncada precisó que las sanciones económicas, comerciales, financieras y políticas a Moscú solamente conducen a la aguzación y prolongación del conflicto.

"Venezuela reitera su inquebrantable compromiso con los principios consagrados en la Carta de la ONU; así pues, hacemos un llamado al cese de la propaganda de guerra y discursos de la intolerancia guiados por ideologías de odio", precisó Moncada.

Asimismo, el embajador venezolano reafirmó que la violenta fractura nacional de Ucrania, escaló y superó una crisis militar internacional, generando un recalentamiento entre cuatro potencias nucleares, lo cual desestabilizó sus equilibrios estratégicos de seguridad.

En paralelo, Moncada enfatizó que solo a través del diálogo y diplomacia sin presiones ni sanciones, será posible construir un cortafuego entre el nivel nacional, regional y mundial de la crisis en Ucrania, e impedir una reacción en cadena que conduzca al abismo.

En este sentido, el representa de la nación venezolana ante la ONU, puntualizó la urgencia de diálogo político para una solución pacífica y duradera, entre Moscú y Kiev, así como una conversación directa y en igualdad de condiciones entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que permita construir una mecanismo de seguridad europea equilibrado.

En concordancia con su política exterior apegada al Derecho Internacional, Moncada ratificó que Venezuela considera que Naciones Unidas es la única institución con la capacidad, la experiencia y con los instrumentos necesarios para alcanzar el arreglo pacífico entre las controversias de gran magnitud que enfrenta Europa del Este con lamentables pérdidas humanas.

"El mayor éxito del organismo internacional ha sido impedir la ocurrencia de una tercera guerra mundial, por lo cual hacemos un llamado a la asamblea y miembros mundiales a bordar esta crisis en sus tres nivel de manera balanceada y con suma cautela", concluyó.

Con información de FuserNews / Telesur

