Abogado Juan Carlos Valdez: "Salario en Petro neutraliza ataque al bolívar"

Utilizar el Petro como unidad de cuenta para el salario de los trabajadores neutraliza el ataque perpetrado contra la moneda nacional, el bolívar, a través del tipo de cambio, explicó el abogado y experto en Economía Política, Juan Carlos Valdez al Diario VEA.



A través de WhatsApp, detalló que «había una relación directamente proporcional entre el tipo de cambio dólar-bolívar y el petro, es decir, en la medida que el tipo de cambio (el dólar) se elevaba, el petro también se elevaba en la misma proporción y velocidad, entonces, al utilizar el petro como unidad de cuenta para el salario de los trabajadores se iba a indexar automáticamente con el petro».



Resaltó que si bien actualmente el tipo de cambio está estable, eso no significa que el petro no sea un elemento de indexación, «porque si por cualquier causa nos vuelven a atacar la moneda a través del dólar, que ha sido el arma más efectiva que han tenido en nuestra contra, el utilizar el petro como referencia para el salario de los trabajadores neutraliza el efecto que venían haciendo con el ataque al bolívar a través del tipo de cambio, porque si sube el precio del dólar, subirá el petro y en la misma proporción subirán los salarios».



También se refirió a otro aspecto que, como ha sugerido en ocasiones anteriores, a través de la propuesta de indexación de la economía, es importante enfrentar para proteger la capacidad adquisitiva de los venezolanos y las venezolanas que dependen de un salario: la inflación. De acuerdo al también profesor, el tipo de cambio explica en alrededor de 70 % la subida de precios en el país, pero no explica toda la inflación, por lo que mantiene la propuesta de hacer un ajuste por inflación al menos mensualmente.



«¿Que está ocurriendo ahorita? El dólar está estable pero los precios siguen subiendo, a pesar de que además el Banco Central de Venezuela ha venido reduciendo la liquidez, lo que significa que esa inflación que tenemos actualmente es exclusivamente especulativa y ahí nuestro gobierno tiene que ejercer la autoridad para evitar que continúe esa especulación, pero mientras tanto, para nosotros es recomendable que también se incluya el ajuste por inflación periódica del salario de los trabajadores», indicó.



Asimismo, resaltó que otro aspecto importante a tomar en cuenta para el proceso de recuperación del salario es la revisión. «En nuestra propuesta estaba que arrancásemos con un (1) petro y cada dos meses se revisara y fuese incrementándose ese salario hasta llegar a 6 o siete 7 petros».



Temores presentes



Si bien el aumento salarial anunciado el pasado jueves, 3 de marzo por el presidente Nicolás Maduro, ha despertado grandes esperanzas sobre lo que sería el comienzo de la recuperación del salario de los trabajadores y trabajadoras del país, también hay algunos temores.



«El temor que tiene mucha gente y nosotros también es que termine siendo este anclaje al petro como ocurrió en el 2018, que el salario se quedó estancado a un valor y el dólar subía, el petro subía, pero crearon un petro que era inamovible y eso terminó siendo contraproducente para la esperanza y para el ingreso de los trabajadores», destacó el especialista.



Reiteró que, en esta oportunidad, si bien el petro se ha mantenido estable porque se ha mantenido estable el tipo de cambio, la inflación sigue avanzando por lo que hay que tomar correctivos «para evitar que al final el trabajador sienta que quedó en las mismas».



Sin gran efecto en el sector privado



Según su análisis, el aumento del salario mínimo no debería tener mayor efecto en el sector privado. Como ejemplo, planteó que si un trabajador en el sector privado percibía de forma nominal 7 bolívares de salario mínimo, ahora tendrá unos 126 bolívares de ingreso nominal, «pero en términos reales, ellos van a seguir ganando lo mismo, el patrono lo que va a hacer es incorporar parte de lo que le viene dando en bonos o compensaciones al salario nominal».



Destacó que esto repercutirá en utilidades, vacaciones y eventualmente en sus prestaciones, aunque «esos son beneficios que los percibe el trabajador una vez al año, pero en términos reales, en el sector privado no habrá mayor diferencia en lo que están percibiendo ahorita».



Donde el efecto será más notorio es en sector público, afirmó, destacando que a pesar de que el salario continúa siendo muy bajo «en comparación con lo que ha venido percibiendo el trabajador del sector publico es considerablemente más alto».



Añadió que quienes percibirán mejor estos beneficios serán los pensionados porque «ellos son los únicos en Venezuela que, en términos reales, su único ingreso es el salario mínimo».



El aumento y la inflación



Juan Carlos Valdez también explicó a Diario VEA que si bien se trata de un aumento importante de alrededor de 1.800%, esto no incidirá sobre la inflación, principalmente, porque «la oferta supera abiertamente la demanda que pudiera generarse con ese incremento».



Recordó que el aumento salarial «no tiene incidencia en el sector privado porque ya están ganando más que eso y el incremento de la demanda del sector publico en el mercado nacional tampoco va a ser de mayor relevancia debido a que la oferta supera sustancialmente la demanda que pudiese presentarse».



Otro factor por el que considera que la medida no influirá sobre ello «es que más o menos el 80% de la capacidad instalada productiva venezolana está paralizada», y ello «permite una oferta elástica». En tal sentido, precisó que si se presenta el caso de que la demanda sea de tal naturaleza que supere la oferta actual «la producción sería mucho más rápida porque estamos hablando de que la capacidad instalada ya existe, no hay que crear nuevas fábricas ni nada, ya las fábricas están listas, lo que habría es que encenderlas y producir a más velocidad».



Sin embargo, consideró que tal escenario parece distante, pues «uno ve los anaqueles repletos porque la gente no tenía con qué comprar los productos que se están ofertando».