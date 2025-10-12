Sabinito Romero junto a comunidad se reúne con el alcalde de Machiques, Marco Perrotta, para tratar robo de ganado, ocupación de tierras y otros problemas de los yukpa

Comunidad Yukpa se reúne con el alcalde de Machiques Credito: Aporrea

El día jueves 09, el líder yukpa Sabinito Romero Martínez, la cacica Carmen Anita Fernández Romero, Kellys Guerra Fernández y otros miembros yukpa, se reunieron con el alcalde de Machiques Marco Perrotta y su representante indígena Deisy Peñaranda Jasphe, con el objetivo de plantear los problemas y carencias de los tres sectores de la zona del Yaza Sur

Sabinito Romero Martinez, Carmen -Anita Fernández Romero y Kellys Guerra Fernández expusieron y acordaron con los representantes legítimos de la Alcaldía de Machiques posibles soluciones.

Los temas tratados fueron los siguientes:

Robo de reses por parte de la GNB/Ganaderos en Kuse y Chaktapa.

Pérdida de las tierras cultivadas y ocupadas por Kelys Guerra Fernández en la antigua hacienda Las Delicias.

10 años sin vialidad agrícola que ha ocasionado grandes pérdidas al no poder sacar la alta y variada producción agricola y pecuaria.

Un plan de construcción de escuelas y viviendas adecuadas para los yukpa.

Carencias de centros de salud y de jornadas médicas adaptadas a las enfermedades y problemas de salud de los yukpa.

Falta de centros educativos, entre otros problemas.

A raíz de la exposición de estos problemas, acordaron visitas a las comunidades yukpa y otras reuniones institucionales.