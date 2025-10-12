Devuelven a la fuerza a 20 indígenas desde Caracas a Machiques, durante un allanamiento en casa de defensor de DDHH de los indígenas

El Catire Dominguez fiel defensor de los derechos de los yukpa fue apuntado con un arma para que no grabara Credito: Aporrea

El día 03 de octubre, en un operativo desproporcionado, más de 100 funcionarios de la PNB, allanaron la vivienda del reconocido activista por los derechos de los indígenas, Leonardo "Catire" Dominguez, quien fue apuntado con con un arma para impedirle grabar el procedimiento en el que se llevaron a la fuerza a 20 yukpa con sus hijos e hijas.

Los yukpa llegaron a Caracas para tratar de buscar apoyo y solución a la cantidad de problemas que confrontan en la Sierra de Perijá, donde aún no se les da respuesta a las distintas problemáticas y la mayoría de las veces son perseguidos, judicializados erróneamente, discriminados y lo más doloroso, ignorados.

Narran los dirigentes yukpa que fueron obligados, tanto hombres y mujeres a arrodillarse como "hace Bukuele en la Cárcel del Salvador", les apagaron los celulares, y a la fuerza los metieron en una camioneta de la PNB donde fueron escoltados por unos 15 motorizados de la misma fuerza policial.Sólo les informaron que era una orden por el Estado de Conmoción Social.

Al parecer el MINPPI y el Ministerio de Relaciones de Interior, Justicia y Paz fueron los entes que llevaron a cabo este allanamiento, desalojo y traslado forzoso de estos ciudadanos originarios de nuestro país.

Uno de los mayores problemas que sufren los yukpa, es la discriminación y falta de comprensión de las instituciones, que aún los tratan como lo hacían los colonizadores españoles, como si fueran niños o seres inferiores, a quienes les niegan el derecho de trasladarse por toda su tierra, porque les da vergüenza étnica, bien sea de verlos vendiendo sus artesanías en las calles de la Capital o caminando por sus calles o avenidas, y mucho menos a que protesten por sus derechos como lo hacen en Ecuador y Perú, que aún siendo países orientados a la derecha, no se les prohibe la movilización.

¿Cómo es posible que esto suceda con los hermanos yukpa, verdaderos originario de estas tierras, los verdaderos descendientes del pueblo Caribe?. ¿Por qué no conciencian a las distintas fuerzas policiales y de seguridad de la nación acerca de nuestros pueblos originarios, así como a todas las instituciones del estado? ¿Hasta cuándo los pueblos originarios ancestrales van a seguir siendo humilados por los waitías?

Varias organizaciones sociales piden justicia ante esta violación de los derechos humanos de estos 20 yukpa, así como de el activista, Leonardo "Catire" Dominguez, y abogan por un trato digno hacia ellos.