Efemérides del 13 de enero: Día Mundial contra la Depresión - Firma de Convención sobre Armas Químicas (1993) - Día del Artista Nacional

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 13 de enero: Destacadas: Día Mundial de la lucha contra la Depresión.

En 1993 en París se firma la Convención sobre Armas Químicas.

Día del Artista Nacional en Venezuela. Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es un trastorno emocional que afecta a cientos de millones de personas en el mundo. Se le considera primera causa mundial de discapacidad. Incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. Con este día se pretende sensibilizar, orientar y prevenir sobre esta enfermedad en aumento. Son características de la depresión la tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades (anhedonia), aislamiento, muy baja autoestima, de no ser querido o estimado por los demás, sentimientos de culpa, trastornos del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. Requiere atención psiquiátrica especializada, medicamentosa y/o psicoterapéutica. No un simple estado de ánimo o emocional bajo, y puede derivar en el surgimiento de fobias, ansiedad, trastornos obsesivos o psicóticos y en últimas conducir al suicidio. La depresión crónica o recurrente, puede dificultar el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida cotidiana, así como puede llevar a quitarse la vida. Día Mundial del Chicle. Entre sus beneficios están ayudar a mejorar la concentración, limpiar los dientes y aumentar la saciedad. También le atribuyen ayuda para combatir es estrés y contener ganas de fumar. Día del Artista Nacional en Venezuela. Es un día para homenajear a los que trabajan con en el arte. La pintura, la danza, el teatro y el cine, la escultura, el dibujo, la música, la literatura, la arquitectura, la fotografía, la artesanía, entre otras artes, forman parte de las manifestaciones artísticas. El arte popular en Venezuela es una mezcla de diferentes culturas, como la autóctona, que proviene de nuestros aborígenes; la africana, que trajeron los negros esclavos, y la española, aportada por los conquistadores. En 1596 nació Jan van Goyen. Fue un pintor paisajista neerlandés (f. 1656). Famoso por su influencia en los pintores paisajistas de su siglo. Se han catalogado más de mil obras de este artista. En 1813, tuvo lugar la toma de Güiria. Fue la acción que comenzó la liberación del oriente venezolano por los patriotas. Mariño tras desembarcar en la punta este de la península de Paria proveniente del islote de Chacachare, toma a la ciudad de Güiria en una operación tipo comando, iniciando así la reconquista de Venezuela. En 1825, el Alto Perú proclama su independencia con el nombre de República de Bolívar (después Bolivia). En 1875 nació Gumersindo Torres. Fue un médico y político venezolano, Contralor General y ministro de Fomento. Promovió de leyes y reglamentos para poner limites a la explotación de los recursos naturales en el país por parte de compañías extranjeras. Fue el primer contralor general de la república en 1938, dedicándose a la revisión de cuentas de los ministerios. En 1881 tuvo lugar en Perú, la Batalla de San Juan y Chorrillos en la entrada de Lima, entre los ejércitos de Perú y Chile. Fue una acción militar ocurrida en el marco de la guerra del Pacífico. Las acciones militares entre los países beligerantes comenzaron luego de que el gobierno boliviano decidiera unilateralmente aumentar el impuesto a los exportadores de salitre. En 1898 el escritor Émile Zola publica su famoso discurso contra el antisemitismo «Yo acuso» en el diario L'Aurore en Francia. Es un alegato en favor del capitán Alfred Dreyfus, en forma de carta abierta al presidente francés Félix Faure y publicado por dicho diario en primera plana. En 1929 es asesinado en México el líder revolucionario Julio Antonio Mella Mc Partland. Fue un periodista, dirigente estudiantil y revolucionario comunista cubano. En 1936 el poeta Miguel Hernández publica "El rayo que no cesa". Es el título de un libro de poemas de temática amorosa, inspirado por su amante, la pintora surrealista, Maruja Mallo y compuesto principalmente por sonetos, y es probablemente la obra más acabada del poeta. Se compone de un total de 30 poemas: 27 sonetos endecasílabos, un poema de redondillas con rimas cruzadas (poema núm. 1), una especie de silva (poema núm. 15) y una elegía en tercetos encadenados (poema núm. 29). En 1939, incendios forestales producidos por las altas temperaturas se desatan en Australia , con casi 20.000 km² de tierra arrasados por las llamas y decenas de muertos. En 1946 se funda en Venezuela el partido COPEI. Es un partido político venezolano, autodefinido como "centro-democrático y humanista-cristiano", de corte conservador y dirigido por católicos. Heredero del partido Acción Nacional y de la conservadora Unión Nacional de Estudiantes (UNE) de tendencia falangista (ultraderecha), su crecimiento primario se desarrolló en la década de 1940 en los estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, con el apoyo de la Iglesia católica. Desde 1958 hasta 1998, Copei mantuvo el poder político sobre Venezuela de manera bipartidista con AD, con las presidencias de Rafael Caldera (1969-1974) y Luis Herrera Campins (1979-1984). En 1955 el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, desafía al presidente de Costa Rica, José Figueres, a resolver la disputa entre los dos países en duelo a pistola. En 1985 un equipo de médicos franceses consigue cambiar la sangre de un feto por medio de una transfusión intrauterina. En 1993 en París (Francia) se firma la Convención sobre Armas Químicas. Es un acuerdo que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de este tipo de armas, mientras se establece un protocolo para destruir los arsenales ya existentes. En 1999, médicos estadounidenses injertan por primera vez piel artificial a un bebé, desarrollada totalmente en el laboratorio, a una niña de ocho semanas que padecía una grave enfermedad genética. El anuncio lo hizo el hospital Jackson Memorial de Miami. En 2006, ocurre el "Robo del Siglo" en Argentina, cuando 6 delincuentes con armas de juguete toman 23 rehenes en la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso, donde roban 147 cajas de seguridad, un botín calculado en unos 19 millones de dólares. Huyeron en bote por un canal subterráneo de desagüe. El "Robo del Siglo" fue llevado al cine en 2020. En 2013, muere Enzo Hernández. Fue un beisbolista profesional venezolano, campocorto y bateador derecho, número 20 en entrar a las Grandes Ligas. Se retiró prematuramente por lesiones. En su honor, en la ciudad de El Tigre del estado Anzoátegui, se le puso su nombre a un estadio. En 2016, se inaugura en el estado Lara de Venezuela, el Monumento Manto de María Divina Pastora. En 2018, muere Diego Rísquez. Fue un director de cine venezolano. En el año 2001 fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC). En este cargo se desempeñó durante tres años. Al frente de la ANAC colaboró con la reforma del Reglamento de la Ley de Cinematografía Nacional vigente, y en el diseño del Anteproyecto de Reforma Parcial de la Ley de Cinematografía Nacional que fue aprobado en primera discusión durante el año 2004. Entre las últimas películas en que participó estan: Manuela Sáenz (2000), Francisco de Miranda (2006), Reverón (2011). El malquerido (2015). En 2021 en Indiana, se le aplicó inyección letal a una mujer después de siete décadas. Se trata de Lisa Montgomery, única mujer estadounidense que esperaba la pena capital. En 2022, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, declara al canal RTVI sobre la posibilidad de desplegar infraestructura militar de Rusia en países fuera de Europa, como Cuba o Venezuela, lo cual según afirmó "depende de las acciones de los colegas estadounidenses". ¿Y la opinión del pueblo? Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n370666.html Hay bases estadounidenses en Colombia, por ejemplo. Venezuela por ahora está libre de bases de cualquier otro país. ¿Y la opinión del pueblo? En 2023, el venezolano Alex Ramírez fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol japonés. Ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n379779.html En 2023, en Guárico: Familiares del deportista venezolano Hernán Ron, campeón mundial en levantamiento de pesas, exigían investigar su detención. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n379785.html En 2024, la temperatura de la Tierra bate todos los récords y el mundo roza el aumento de 1,5º en 2023 (en 2024 ya alcanzó esa línea). Ver:

www.aporrea.org/internacionales/n389499.html