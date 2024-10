Efemérides del 13 de octubre: Día para la Reducción de los Desastres, y para "hablar claro" al pueblo

Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Tiene el objetivo de promover planes y acciones para minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante ellos. Hoy el criterio es que siendo resultado del impacto de fenómenos "naturales", sus peores efectos sobre las poblaciones son en realidad provocados por la falta de previsión y planificación, y la ausencia de las medidas apropiadas para disminuir los riesgos y la exposición humana a los mismos. El día fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuya Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) adopta la idea de que: "Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza". En los desastres naturales se producen pérdidas de vidas humanas y materiales, sobre todo cuando no son tomadas las previsiones y medidas oportunas, como en los casos de inundaciones, tormentas y olas de calor que, por cierto, vienen aumentando en los últimos decenios a medida que avanza el llamado cambio climático (en realidad alteración del clima por las actividades de llas sociedades humanas). Hay, por supuesto, eventos extremos, como los terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, pero se sabe que los daños y las muertes pueden reducirse o incluso evitarse, por ejemplo, tomando precauciones respecto a las construcciones en zonas sísmicas, o alejando los asentamientos humanos de volcanes que podrían entrar en erupción, no construyendo viviendas en terrenos inestables o en los márgenes de los ríos que se desbordan, etc. El hecho de tener siempre preparado al algún tipo de ayuda de emergencia, contar con infraestructuras más adecuadas y seguras, vigilar el estado de los cursos de agua y el movimiento poblacional en las áreas de riesgo, puede ayudar indudablemente a evitar mayores daños. Por eso es que se asume que el impacto de los eventos naturales no tiene por qué llegar a convertirse en un "desastre" si estamos preparados para cuando puedan volver a ocurrir. Y esta es en gran parte una tarea de los gobiernos locales y regionales, además de los gobiernos nacionales de los países e incluso de acuerdos intergubernamentales e internacionales. En Venezuela se han producido desastres naturales como el deslave y las inundaciones que causaron muertos, heridos y destrucción en La Guaira, en Las Tejerías o en El río Limón (Aragua) y otros parecidos. Pero mientras se intenta reducir los desastres naturales hay naciones guerreristas y organizaciones en extremo violentas que se empeñan en producir desastres antinaturales y contra la humanidad, incluso con peores consecuencias.