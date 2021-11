Para el gobierno español las elecciones en Venezuela no cumplieron las "expectativas democráticas"

24.11.21 - España considera que las elecciones regionales y municipales celebradas el 21 de noviembre en Venezuela no cumplieron las "expectativas democráticas" pese a suponer una "mejora" respecto a comicios precedentes.



"Las elecciones regionales y municipales celebradas el 21 de noviembre en Venezuela no han cumplido con las expectativas democráticas aun suponiendo una mejora respecto a convocatorias anteriores", señala el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en un comunicado.



La Cancillería española hace suyas las conclusiones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que identificó "mejoras significativas" pero "no suficientes" durante el proceso.



En concreto, la diplomacia española afirma que "persisten deficiencias graves" como la alta abstención, además de otros factores como "la inhabilitación arbitraria de la oposición, el abuso de recursos del Estado, el acceso desigual a los medios de comunicación o la falta de independencia judicial".



"El Gobierno de España hace un llamamiento a las autoridades venezolanas a acabar con estas prácticas identificadas por la Misión de Observación Electoral europea y a retomar rápidamente las negociaciones con la oposición para garantizar que las próximas elecciones presidenciales sean plenamente libres y competidas", prosigue el comunicado.



Pese a estas consideraciones, España valoró de forma positiva que las elecciones hayan contado con la participación de la mayoría de los partidos políticos venezolanos.



Finalmente, el comunicado de la Cancillería manifiesta la disposición de España a trabajar con los diferentes actores del sistema electoral para "asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en futuros procesos".



En los comicios del 21 de noviembre el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo una contundente victoria electoral que le otorgó 19 de las 23 gobernaciones del país. De acuerdo con el Consejo Nacional

Electoral (CNE), la participación en las elecciones fue de 42,6%.