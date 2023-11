(VIDEO) Trabajadores informales del mercado La Hormiga en Caracas denuncian desalojo

13-11-23.-Trabajadores informales del mercado La Hormiga, que se ubica en la parroquia El Cementerio, Caracas, denunciaron este viernes 10 de noviembre que desde hace tres semanas los están desalojando de la zona.A través de un video que publicó el medio informativo Impacto Venezuela, una de las afectadas indicó que una señora del pasillo número 5, de quien no reveló su nombre, se encargó de atacarlos, pero que el peor ataque ocurrió cuando los acusó con la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.“Ella le dijo que nosotros no le permitimos a ellos la venta hacia el mercado, cuando nosotros aquí afuera buscamos solución para que todo el mundo trabaje y tenemos abiertos los pasillos de los mercados. Esta señora tiene más de tres meses atacándonos. La alcaldesa no nos dio la cara y queremos respuesta, queremos trabajar”, expresó la señora.Ante la situación, expresaron su preocupación porque son padres de familia y más ahora que culmina el año y requieren llevar el sustento a sus hogares. “¡Nos están corriendo de la zona desde hace como tres semanas!”, expresaron.Otra de las personas afectadas del mercado La Hormiga, en esta ocasión se trata de un señor que es trabajador de la Universidad Central de Venezuela y comentó que aunque tiene 16 años trabajando en esa casa de estudios, pues lo que percibe mensualmente no le alcanza y por eso labora también en el referido mercado y le pide al Gobierno que los dejen trabajar.