Sequía en el Pantanal

6 de Febrero - Uno de los humedales de agua dulce más grandes del mundo, el Pantanal, se extiende a lo largo de una llanura en forma de cuenco donde se unen Bolivia, Brasil y Paraguay. Durante la temporada de lluvias en la mayoría de los años, el agua de la inundación drena desde varios ríos sudamericanos crecidos hacia este vasto delta interior, reponiendo pantanos y marismas. La región alberga miles de especies de plantas y animales, incluidos jaguares raros y en peligro de extinción, guacamayos jacintos y nutrias gigantes de río.



Pero tanto en 2019 como en 2020, con la región afectada por una severa sequía, esas refrescantes inundaciones nunca llegaron. En junio y julio, los incendios lo hicieron en su lugar. Quemaron esporádicamente al principio, pero en agosto y septiembre arrasaron con tal ferocidad que dejaron ennegrecidas grandes franjas del Pantanal. Los incendios cubrieron ciudades cercanas y lejanas con una cortina de humo. La quema fue severa en 2019, carbonizando aproximadamente 16,000 kilómetros cuadrados (6,200 millas cuadradas). Pero en 2020, la escala fue catastrófica, quemando un tercio de todo el bioma. Un notable 39,000 kilómetros cuadrados (15,000 millas cuadradas) se quemaron en 2020, un área del tamaño de Suiza.



Inmediatamente después de los incendios de 2020, la explicación simple de los extensos incendios fue que el clima inusualmente seco y cálido los había alimentado. Pero un nuevo estudio dirigido por científicos de la NASA sugiere que la actividad humana desempeñó un papel fundamental en su exacerbación. El estudio fue publicado en Scientific Reports en enero de 2022.



"Ciertamente es cierto que el calor extremo y la sequía en 2020 empeoraron los incendios, pero esa no es toda la historia", dijo Sujay Kumar, hidrólogo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. "También está claro, según una variedad de datos, que estos incendios no habrían ocurrido en ausencia de actividad humana. Incluso vimos un patrón muy específico de actividad de incendios que sugiere que las personas permitieron o incluso alentaron a quemar incendios en áreas boscosas ."



Junto con colegas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad de Cardiff y el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, Kumar analizó datos de cobertura terrestre y áreas quemadas del Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS) de la NASA, datos de precipitación de la Medición de Precipitación Global (GPM) misión y datos de humedad del suelo del satélite Soil Moisture Active Passive (SMAP). El equipo también consideró la densidad de las operaciones ganaderas.



"Con más del 52 por ciento de las áreas naturales quemadas en comparación con solo el 6 por ciento de las regiones con alta densidad de ganado, está claro que los paisajes naturales, no dominados por humanos, fueron los más afectados por los incendios de 2020", dijo el coautor del estudio Niels Andela, un científico de teledetección de la Universidad de Cardiff. "La sensibilidad de los paisajes naturales a la degradación provocada por el fuego ha sido una preocupación en el sur de la Amazonía durante años. Con esta investigación, brindamos la primera evidencia a gran escala de que los mismos mecanismos pueden aplicarse en los trópicos, incluido el Pantanal. "



Los investigadores también buscaron señales de que los incendios pudieran haber cambiado el ecosistema de manera duradera. Examinaron la hidrología de la región (cómo fluye el agua por el paisaje) usando un modelo de asimilación de datos llamado Land Information System. El LIS combina observaciones satelitales y terrestres con técnicas de modelado que caracterizan las condiciones de la superficie terrestre.



"Varios meses después del incendio, vimos evidencia clara de una disminución de la evapotranspiración y más escorrentía superficial, tendencias que pueden desencadenar o acelerar la desertificación", dijo el hidrólogo de la NASA Augusto Getirana, uno de los coautores del estudio. Los suelos quemados con menos vegetación pueden significar que las plantas absorben menos lluvia, más agua y sedimentos se escurren de la tierra hacia los arroyos y menos intercambio de humedad con el aire de arriba. "Todo esto se suma a una mayor degradación de la tierra".



Cambios como estos podrían causar nuevos desafíos para la vida silvestre de la región, que ya ha sido duramente golpeada por la quema y puede tener dificultades en las nuevas condiciones ambientales. Un grupo de biólogos que inspeccionó el Pantanal poco después de los incendios estimó que probablemente murieron al menos 17 millones de vertebrados, incluidos millones de serpientes, roedores y aves.



Si bien se han establecido áreas de conservación y territorios indígenas para limitar el desarrollo en partes del Pantanal, la huella humana en el paisaje es considerable y está creciendo. Otro estudio reciente estimó que la cantidad del Pantanal dedicada a la agricultura, típicamente pastos para ganado, ha aumentado en un 3,5 por ciento por año desde mediados de la década de 1980. Unos 3,8 millones de cabezas de ganado ahora se distribuyen entre 3.000 granjas, según una estimación. Los ganaderos del Pantanal usan regularmente el fuego para mantener los pastos y, a veces, para despejar áreas para establecer nuevos pastos.



La expansión de los pastos es evidente en el par de imágenes Landsat en color natural de arriba, que muestran parte de Mato Grosso do Sul cerca de Morrinho. Si bien el área tenía un desarrollo mínimo y era mayormente natural en 2000 (imagen de la izquierda), gran parte se había convertido en pastizales para 2021 (imagen de la derecha). Los claros para pastos aparecen como rectángulos de color verde claro y marrón. El agua superficial es de color azul oscuro.



"Al igual que en otras partes de la cuenca del Amazonas, esencialmente estamos viendo un arco de deforestación y cambios en la cobertura del suelo que se extienden a lo largo del río Alto Paraguay", dijo Renata Libonati de la Universidad Federal de Río de Janeiro. "Hay poco de natural en estos incendios. Algunos probablemente se encendieron intencionalmente para mantener los pastos en los ranchos o cerca de ellos. Otros fueron accidentales pero asociados con actividades humanas, como fogatas, quema de basura, cables eléctricos, vehículos motorizados, caza y apicultura. ." Los rayos a veces encienden incendios en el Pantanal, pero estos incendios tienden a ser pequeños y causan solo el 5 por ciento del área total quemada en promedio. Además, los incendios provocados por rayos generalmente arden en el verano austral (diciembre-febrero) no en el invierno (junio-agosto).



Una mayor invasión, combinada con el cambio climático y los incendios, preocupa a Libonati. "Sabemos que es probable que las olas de calor compuestas por sequía como las que vimos en 2020 se vuelvan más comunes en el futuro debido al cambio climático", dijo Libonati. "Es obvio que vamos a necesitar estrategias de gestión a largo plazo para proteger el Pantanal de futuros brotes de incendios como este".