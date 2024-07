(VIDEO) Preocupante video revela cómo se vierte CO2 a la atmósfera

29-07-24.-En un intento por visualizar el impacto de nuestras emisiones de CO2, la NASA ha lanzado un video que muestra cómo el dióxido de carbono se arremolina por la atmósfera terrestre. Esta visualización, creada por el Estudio de Visualización Científica de la agencia espacial, abarca de enero a marzo de 2020 y ofrece una perspectiva tanto alarmante como cautivadora de nuestro problema climático.El video, basado en el modelo GEOS (Sistema Goddard de Observación de la Tierra), permite acercarse a fuentes individuales de CO2, como centrales eléctricas e incendios forestales. Con una resolución más de 100 veces superior a los modelos meteorológicos típicos, revela patrones de viento y la circulación atmosférica que antes eran invisibles para los científicos."Como responsables políticos y científicos, estamos tratando de entender de dónde viene el carbono y cómo afecta al planeta", explica Lesley Ott, climatóloga del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. "Aquí se ve cómo todo está interconectado por estos diferentes patrones climáticos", agregó.Fuentes de emisiones y diferencias regionalesLa visualización revela que en Estados Unidos, el sur de Asia y China, la mayoría de las emisiones provienen de la industria, las centrales eléctricas y el transporte. En contraste, en África y Sudamérica, las principales fuentes son las quemas agrícolas y los incendios forestales. Los datos muestran un patrón de "pulsación" debido a que los incendios tienden a encenderse durante el día y apagarse por la noche, y también por la fotosíntesis de las plantas, que absorben CO2 durante el día y lo liberan por la noche.La visualización llega en un momento crítico. El 2023 fue el año más caluroso jamás registrado, y la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado de 278 partes por millón en 1750 a 427 en mayo de 2024. Estas cifras subrayan la urgencia de abordar el cambio climático.Aunque el CO2 no es directamente dañino para la calidad del aire que respiramos (de hecho, necesitamos algo para mantener el planeta habitable), el exceso está calentando la Tierra a un ritmo alarmante. Estados Unidos, por ejemplo, representó más del 12 % de las emisiones mundiales en 2021, solo superado por China con casi el 33 %.La NASA espera que esta visualización no solo eduque al público, sino que también ayude a los científicos a comprender mejor cómo interactúan las diversas fuentes de gases de efecto invernadero. Como señala Ott: "Solo ver lo persistentes que eran los penachos y la interacción de los penachos con los sistemas meteorológicos, fue tremendo".La visualización completa está disponible para el público en el Scientific Visualization Studio de la NASA, ofreciendo una oportunidad única para observar de cerca el impacto de nuestras acciones en el planeta.*Con información de DW, la NASA, Universe Today y The Independent