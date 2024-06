(VIDEO) Maduro designa a Héctor Silva como ministro de Desarrollo Minero Ecológico

#EnVideo ????| Pdte. @NicolasMaduro designó al actual Presidente de la CVG, Héctor Silva, como el nuevo Ministro del Poder Popular para la Minería y Presidente de Minerven.#ConMaduroMásClaseObrera pic.twitter.com/2jpd9i8K1m — ConMaduro+ (@ConMaduroMas_) June 18, 2024

Este 17 de junio de 2024, el Presidente Nicolás Maduro, designó a Héctor Silva como el nuevo Ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).«Vamos a avanzar en un proyecto de desarrollo de la minería amplia y diversa. Por eso, anuncio como ministro de Desarrollo Minero Ecológico a Héctor Silva», comentó.Maduro aseguró sobre el tema minero, que su prioridad en cualquier proyecto de este tipo es que su tecnología tiene que preservar el ambiente; si no, no se aprueba el proyecto.Maduro llamó a todos los sectores a organizarse para desarrollar este nuevo plan para preservar la naturaleza y aplicar tecnologías no destructivas ¿Qué le queda a la gente de esta zona dentro de 50 años?” -se preguntó.“Basta ya de la minería destructiva, basta de tanta mafia y avancemos en un plan auto sustentado, ecológico que sé que en manos de la clase obrera de Guayana se va a dar”, sentenció.En el 2023, mediante Gaceta Oficial N° 6.741, de fecha 31 de marzo, se publicó el decreto 4.799 en Héctor José Silva Hernández y Alexis Rodríguez Cabello fueron designados como presidente y vicepresidente, respectivamente, de una junta interventora en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).Héctor José Silva Hernández es abogado y fue designado en 2020 como jefe responsable del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, antes ejerció la presidencia del Banco de Comercio Exterior (Bancoex).El 9 de septiembre de 2022 fue designado como presidente encargado del Centro Internacional de Inversión Productiva y presidente encargado del Directorio del Centro Internacional de Inversión Productiva. Es uno de los directores principales del Banco de Venezuela.