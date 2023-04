(VIDEO) Canciller colombiano Leyva aclara: "Reunión sobre Venezuela será para reactivar diálogo en México"

La conferencia internacional sobre Venezuela convocada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, será para reactivar el diálogo político que está estancado en México y estará invitada la oposición, anunció este lunes el canciller colombiano, Álvaro Leyva.

"Vamos a una reunión con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México naturalmente para una salida democrática, en eso coincide plenamente el presidente (venezolano) Nicolás Maduro", dijo el canciller colombiano a periodistas.



Leyva aseguró que "obviamente" las "reglas de juego (del diálogo) están por diseñarse", pero celebró la "gran noticia" que es que se lleve a cabo una reunión, estimada para después de Semana Santa, con la finalidad de allanar caminos en la crisis que vive Venezuela.



El Gobierno colombiano espera que Estados Unidos también participe en esa reunión, que tendrá lugar en Bogotá, así como los partidos de la oposición venezolana.



"Se va a invitar a los partidos de oposición porque naturalmente la salida política es con todos", en palabras de Leyva.

Dijo que aún no hay una fecha definida para esa conferencia internacional que será lo más pronto posible, pero queda "ver cuál es la mejor fecha", añadió.Insistió en que el objetivo de esta conferencia es "ver cómo se facilita el retorno a México del diálogo político" entre el Gobierno y la oposición venezolana, que "tenga en cuenta la vigencia del sistema interamericano".

Anteriormente, el presidente colombiano aseguró que tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos (EEUU) dieron su respaldo al foro internacional. Según indicó, el Alto Representante de Política Exterior del bloque comunitario, Josep Borrell, manifestó su apoyo a la iniciativa. Lo propio hizo el encargado para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, quien confirmó que su país sí asistirá a la conferencia.

Sin confirmar a Maduro

A pesar de que no está definida la fecha para la conferencia la crisis política que vive Venezuela, de la cual el gobierno de Gustavo Petro será anfitrión, el ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva, confirmó que la idea es que haga presencia el sector político que se opone al tradicional chavismo que hoy gobierna en cabeza de Nicolás Maduro.

"Se va a invitar a los partidos de oposición. El presidente Petro les va a invitar, porque naturalmente la salida política es con todos", afirmó Leyva, al tiempo que confirmó que por el momento, Nicolás Maduro no ha considerado hacer parte del evento a desarrollarse en Bogotá.

"Que sepa, él no lo ha pensado (venir a Colombia a la conferencia), no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae, desde luego, su afán, pero en este momento no", dijo. Sin embargo, Leyva sí afirmó que en las conversaciones que han tenido Gustavo Petro y Maduro, el mandatario venezolano se ha mostrado de acuerdo en que la crisis que vive Venezuela debe tener una salida democrática.

Semanas atrás durante el Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos en Washington, se anunció la convocatoria que hacía el presidente Petro para tratar la crisis política que vive Venezuela, aprovechando el restablecimiento de las relaciones Colombia – Venezuela.

Leyva afirmó que el ánimo de esta conversación, que contará con representantes de países europeos, latinoamericanos y posiblemente asiáticos, es "animar a las partes" y precipitar una continuación entre los diálogos que ya iniciaron gobierno y oposición venezolana en México, reiterando que en Colombia no se realizaran diálogos de ningún tipo.

Pese a que se afirmaba que la influencia de Estados Unidos en la gestación de esta conferencia era mayor, sumado a que el anuncio se dio en plenos diálogos en Washington, Leyva afirmó que EE. UU. tiene intereses como todos los países involucrados y que tienen relaciones con Venezuela, sin que haya tenido un papel decisivo.

Con información de Agencias / El Espectador / Venezuela News.