(VIDEO) Así le respondió Isabel Santos, jefa de la misión de observadores de la UE, a Diosdado Cabello

19-11-21.-La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Santos, respondió los señalamientos hechos contra la UE por el dirigente chavista Diosdado Cabello.Durante su programa televisivo Con el mazo dando, transmitido todos los miércoles, Cabello ha hecho referencia a la UE, a la que ha calificado como “enemigos de la patria”. Incluso, ha planteado que el informe final de los observadores ya está elaborado.“Esa es la opinión del señor Diosdado Cabello. No me cabe comentar su opinión. No soy comentadora política, solo estoy aquí como observadora y no voy a comentar lo que ha dicho”, subrayó Santos.La diplomática portuguesa, que este jueves encabezó el despliegue de los observadores electorales de corto plazo por todo el país, ha mantenido su postura de no confrontar con dirigentes de ninguna organización política. Este jueves insistió en que no hay injerencia en el trabajo de la misión de la UE.