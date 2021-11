(VIDEO) La poesía no salva a nadie, salvo que los poetas estamos en la primera linea de combate: Poeta Andrés Aguilar

Bajando por la avenida Norte 2, nos encontramos, casualmente, con Andrés Aguilar, poeta y escritor, en las puertas de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en el centro de Caracas, cerca de la esquina de Salas, el día miércoles 03 de noviembre.

Expresó Aguilar en una breve disertación sobre la situación actual:

"La locura general se debe al gran hegemón del mundo que es Estados Unidos, que se ha dado el lujo de no pararle a las leyes universales, a las leyes, pasarle por encima a las Naciones Unidas y a todo lo que se parezca a algo que no esté de acuerdo con ellos. Es el imperialismo, en su fase decadente, pero es la más peligrosa porque es la fase de hacer guerras y mas guerras en el mundo para mantener la hegemonía, que se les está yendo de las manos. No se puede decir que el capitalismo está muerto, pero está en fase terminal, porque todos los imperios terminan. Y cada vez se hace más corto el tiempo de sobrevivencia de los imperios. Hoy los Estados Unidos están viviendo una etapa muy difícil para ellos, internamente, porque saben que su mal los está consumiendo"

En otro contexto, respondió acerca de la pandemia del Covid-19:

"Yo les recomiendo a los que se han tenido que quedar en su casa por lo de la pandemia: paciencia, por un lado y lectura por otro. Aprovechen a leer bastante, aprovechen a leer porque les permitirá ver el mundo diferente, ese mundo que a veces se esconde, pero si se lee, descubrimos ese mundo. Yo les recomiendo leer y tener paciencia, tener paciencia porque no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista".

Andrés Aguilar nos habló del XV Festival Mundial de Poesía que fue celebrado en forma digital con poetas invitados y de forma presencial con participantes venezolanos. Indicó que este festival ha sido dedicado al venezolano llamado Antonio Trujillo, excelente poeta que tiene publicado varios libros y cuya temática fue la poesía, "la temática es la poesía mundial". "La poesía no salva a nadie salvo que los poetas estamos en la primera linea de combate". Concluyó Aguilar.